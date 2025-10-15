Λογαριασμός
ΠΑΟΚ: Πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία-αφιέρωμα στη θρυλική πορεία του εμβληματικού αρχηγού Αντελίνο Βιεϊρίνια

Η ταινία-αφιέρωμα του ΠΑΟΚ για τον Αντελίνο Βιεϊρίνια κυκλοφορεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, τιμώντας τη θρυλική πορεία του εμβληματικού αρχηγού

Ένα ακόμη δυναμικό teaser από την ταινία-αφιέρωμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Αντελίνο Βιεϊρίνια ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο εμφανίζονται πρώην συμπαίκτες και σημαντικές προσωπικότητες του συλλόγου, όπως οι Πέπε, Μάτος, Πέλκας και ο προπονητής Ραζβάν Λουτσέσκου, οι οποίοι μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα για τον εμβληματικό αρχηγό του Δικεφάλου.

Πρόκειται για ένα μικρό δείγμα από το τι θα ακολουθήσει την Παρασκευή στις 21:00, όταν θα προβληθεί η πολυαναμενόμενη ταινία που φωτίζει την πορεία, το πάθος και την κληρονομιά του Βιεϊρίνια στον ΠΑΟΚ.

Πηγή: sport-fm.gr

