Ένα ακόμη δυναμικό teaser από την ταινία-αφιέρωμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Αντελίνο Βιεϊρίνια ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο εμφανίζονται πρώην συμπαίκτες και σημαντικές προσωπικότητες του συλλόγου, όπως οι Πέπε, Μάτος, Πέλκας και ο προπονητής Ραζβάν Λουτσέσκου, οι οποίοι μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα για τον εμβληματικό αρχηγό του Δικεφάλου.

Πρόκειται για ένα μικρό δείγμα από το τι θα ακολουθήσει την Παρασκευή στις 21:00, όταν θα προβληθεί η πολυαναμενόμενη ταινία που φωτίζει την πορεία, το πάθος και την κληρονομιά του Βιεϊρίνια στον ΠΑΟΚ.

