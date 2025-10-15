Ένα ακόμη δυναμικό teaser από την ταινία-αφιέρωμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Αντελίνο Βιεϊρίνια ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Στο βίντεο εμφανίζονται πρώην συμπαίκτες και σημαντικές προσωπικότητες του συλλόγου, όπως οι Πέπε, Μάτος, Πέλκας και ο προπονητής Ραζβάν Λουτσέσκου, οι οποίοι μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα για τον εμβληματικό αρχηγό του Δικεφάλου.
Πρόκειται για ένα μικρό δείγμα από το τι θα ακολουθήσει την Παρασκευή στις 21:00, όταν θα προβληθεί η πολυαναμενόμενη ταινία που φωτίζει την πορεία, το πάθος και την κληρονομιά του Βιεϊρίνια στον ΠΑΟΚ.
Ένα φανταστικό ταξίδι, μία τεράστια καριέρα, ένας υπέροχος άνθρωπος...— PAOK FC (@PAOK_FC) October 15, 2025
Παρασκευή, 17.10.2025, στις 21:00!#TheLeader #Vieirinha #PAOK #OurWay pic.twitter.com/u5oinyuN1B
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.