Λίγο πριν το τελευταίο Grand Prix της σεζόν στη Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν μοιράστηκε με τους followers του χαρμόσυνα νέα.

Η σύντροφος του παγκόσμιου πρωταθλητή, Κέλι Πικέ, είναι έγκυος και τους επόμενους μήνες ο πιλότος της Red Bull θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Ο 27χρονος Ολλανδός οδηγός και η 35χρονη Βραζιλιάνα influencer και μοντέλο είναι ζευγάρι εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ εκείνη έχει και μια πεντάχρονη κόρη από την προηγούμενη σχέση της με τον επίσης οδηγό, Ντάνιιλ Κβίατ.

Αμφότεροι προέρχονται από... «τζάκια» της Formula 1, καθώς ο πατέρας του Φερστάπεν, Γιος, υπήρξε οδηγός στα 90's, ενώ ο πατέρας της Κέλι, Νέλσον, είχε κατακτήσει τον τίτλο το 1981, το 1983 και το 1987.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.