Μέσι: «Η Μπαρτσελόνα είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου»

Η Μπαρτσελόνα συμπλήρωσε 125 χρόνια «ζωής» και ο Λιονέλ Μέσι θεωρείται δικαίως ο κορυφαίος παίκτης που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της. Ο Αργεντινός θρύλος μίλησε στην El Mundo Deportivo για την επέτειο από την ίδρυση του κλαμπ και όσα έζησε με τους «μπλαουγκράνα».

«Υπάρχουν τόσα πολλά που θυμάμαι, αλλά το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι τόσες υπέροχες στιγμές που πέρασα στην καλύτερη ομάδα του κόσμου. Θυμάμαι περισσότερο τους τίτλους που κατακτήσαμε, όπως τη χρονιά που πήραμε έξι τίτλους. Ο σύλλογος αυτός είχε πάντα τους καλύτερους παίκτες και προπονητές του κόσμου», ανέφερε.

«Δύο άνθρωποι άφησαν περισσότερο το στίγμα τους πάνω μου. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, γιατί πετύχαμε μαζί απίστευτα πράγματα και ο Ροναλντίνιο, για το πόσο με βοήθησε. Φυσικά θυμάμαι πάντα τον Ινιέστα και τον Τσάβι, αλλά και τους τρεις συμπαίκτες μου που είναι μαζί μου τώρα στο Μαϊάμι, τον Μπουσκέτς, τον Άλμπα και τον Σουάρες. Ειδική αναφορά πρέπει να κάνω στον Τίτο Βιλανόβα, που μας λείπει πολύ», πρόσθεσε.

«Ελπίζω η ομάδα να επιστρέψει εκεί που ήταν πάντα. Δεν έπαψε ποτέ να είναι παγκόσμιο σημείο αναφοράς και εύχομαι πάντα να διεκδικεί τίτλους ως το τέλος. Ως παίκτης της Μπαρτσελόνα δεν μπορείς να συμβιβαστείς με τη δεύτερη θέση, το να είσαι η κορυφαία ομάδα στον κόσμο συνεπάγεται και υψηλές απαιτήσεις. Θέλω πολύ να δω την Μπάρτσα να παίρνει ξανά το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Champions League», συνέχισε.

Όσο για το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο της Μπαρτσελόνα; «Μου λείπετε όλοι πάρα πολύ. Ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα και εύχομαι να είστε περήφανοι που αποτελείται μέρος της κορυφαίας ομάδας του κόσμου», ανέφερε ο «Λέο».

