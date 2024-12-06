Βάζει απινιδωτή ο Μπόβε, δεν θα μπορεί να ξαναπαίξει στην Ιταλία

Ο Εντοάρντο Μπόβε συνεχίζει να αναρρώνει μετά την κατάρρευσή του στην αναμέτρηση της Φιορεντίνα με την Ίντερ την Κυριακή.

Ο 22χρονος άσος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο για να αποφευχθεί μια νέα καρδιακή ανακοπή, θα του τοποθετηθεί απινιδωτής.

Εφόσον αυτό συμβεί, ωστόσο, ο Ιταλός μέσος δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην Serie A, γιατί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην χώρα, ο απινιδωτής αποτελεί αντένδειξη για να παίξει κάποιος επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Κρίστιαν Έρικσεν μετά την ανακοπή που υπέστη το 2021 αγωνιζόμενος με την Δανία και την τοποθέτηση απινιδωτή υποχρεώθηκε να φύγει από την Ίντερ.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο Μπόβε-που έχει ήδη δώσει την συγκατάθεσή του για την τοποθέτηση του απινιδωτή-κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση, αυτομάτως θα πρέπει να αναζητήσει εκτός Ιταλίας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

