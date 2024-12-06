Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ετοιμάζει αλλαγές ο Βιτόρια ενόψει Τρίπολης

Με νέα πρόσωπα (σε σχέση με το ματς κόντρα στον Ατρόμητο) θα παρατάξει ο Ρουί Βιτόρια τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον Asteras AKTOR

Ρουί Βιτόρια

Κορυφώνεται σήμερα η μίνι προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση (8/12, 19:00) με τον Asteras AKTOR για την 14η αγωνιστική (πρεμιέρα β’ γύρου) της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» έχουν αφήσει πίσω τους το νικηφόρο ματς (1-2) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Κύπελλο Betsson. Σήμερα, θα ανεβάσουν στροφές για τον αγώνα της Κυριακής και ο Ρουί Βιτόρια αναμένεται να φανερώσει κάποιες από τις σκέψεις του για το πλάνο το οποίο έχει στο μυαλό του.

Σε σχέση με την αναμέτρηση της Πέμπτης αναμένονται κάποιες αλλαγές-επιστροφές στην ενδεκάδα. Οι Ιωαννίδης, Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Βαγιαννίδης και Τετέ πρόκειται να είναι στο βασικό σχήμα, ενώ, ίσως το ίδιο να συμβεί και με τον Τζούριτσιτς. Υπενθυμίζεται ότι ο Σπόραρ είναι νοκ άουτ και για το συγκεκριμένο ματς.
*Εντός της ημέρας θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων (έναντι 20 ευρώ) για τους φίλους του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση στην Τρίπολη. Ο κόσμος του τριφυλλιού θα φιλοξενηθεί στη θύρα 4.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ρουί Βιτόρια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark