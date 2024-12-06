Παναθηναϊκός: Ετοιμάζει αλλαγές ο Βιτόρια ενόψει Τρίπολης

Κορυφώνεται σήμερα η μίνι προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση (8/12, 19:00) με τον Asteras AKTOR για την 14η αγωνιστική (πρεμιέρα β’ γύρου) της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» έχουν αφήσει πίσω τους το νικηφόρο ματς (1-2) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Κύπελλο Betsson. Σήμερα, θα ανεβάσουν στροφές για τον αγώνα της Κυριακής και ο Ρουί Βιτόρια αναμένεται να φανερώσει κάποιες από τις σκέψεις του για το πλάνο το οποίο έχει στο μυαλό του.

Σε σχέση με την αναμέτρηση της Πέμπτης αναμένονται κάποιες αλλαγές-επιστροφές στην ενδεκάδα. Οι Ιωαννίδης, Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Βαγιαννίδης και Τετέ πρόκειται να είναι στο βασικό σχήμα, ενώ, ίσως το ίδιο να συμβεί και με τον Τζούριτσιτς. Υπενθυμίζεται ότι ο Σπόραρ είναι νοκ άουτ και για το συγκεκριμένο ματς.

*Εντός της ημέρας θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων (έναντι 20 ευρώ) για τους φίλους του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση στην Τρίπολη. Ο κόσμος του τριφυλλιού θα φιλοξενηθεί στη θύρα 4.

