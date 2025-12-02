Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Στον τελικό των 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ο Σίσκος

Tις τρομερές του εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας συνέχισε ο Απόστολος Σίσκος!



Ο 20χρονος πρωταθλητής πραγματοποίησε μία ακόμη τρομερή κούρσα, σπάζοντας μέσα σε λίγες μόνο ώρες για δεύτερη φορά το προσωπικό του ρεκόρ, αλλά και το πανελλήνιο ρεκόρ Νέων!

Συγκεκριμένα, ο νεαρός κολυμβητής τερμάτισε στην 3η θέση της δεύτερης ημιτελικής σειράς στα 200 μέτρα ύπτιο, χάρη σε ένα εξαιρετικό και πολύ δυναμικό τελευταίο 50άρι και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος με την 6η καλύτερη επίδοση και χρόνο στα 1:50:99'!



Αξιοσημείωτο είναι πως μέχρι... χθες, ο Σίσκος είχε ως κορυφαία επίδοση το 1:51.80, το οποίο και κατέρριψε δύο φορές σήμερα, μία στα προημιτελικά με χρόνο 1:51.25 και μία στον ημιτελικό!



Πλέον, ο Έλληνας πρωταθλητής θα τα δώσει όλα για μια θέση στο βάθρο στον αυριανό τελικό (Τετάρτη 3/12) που θα διεξαχθεί στις 20:17.

