Αμφίρροπα ματς στο Europa League: Γιουνάιτεντ-Σεβίλλη και Φέγενορντ-Ρόμα!

Ένα «μικρό» Champions League μπορεί να χαρακτηριστεί το Europa League. Αμφίρροπα ματς χωρίς ξεκάθαρα φαβορί, έχοντας remake του περσινού τελικού του Conference League ανάμεσα σε Φέγενορντ και Ρόμα.

Μεγάλο ζευγάρωμα ανάμεσα σε Γιουνάιτεντ-Σεβίλλη, ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Λεβερκούζεν-Σεν Ζιλουάζ. Μάλιστα, ενδέχεται να έχουμε ημιτελικό με… μεγαθήρια αφού το ζευγάρι Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα αντιμετωπίσει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σεβίλλη.



Γιουνάιτεντ και Σεβίλλη έχουν κοντραριστεί τρεις φορές, με την ομάδα του Μάντσεστερ να μην έχει κερδίσει κανένα από αυτά τα ματς (0-1-2). Τρεις φορές έχουν τεθεί αντιμέτωπες και η Φέγενορντ με τη Ρόμα, με το ρεκόρ να είναι ακριβώς το ίδιο επίσης (0-1-2).

Μικρή παράδοση υπάρχει και στο Γιουβέντους-Σπόρτινγκ, αφού οι δύο ομάδες βρέθηκαν στον 4ο όμιλο του Champions League τη σεζόν 2017/18 με τη Γηραιά Κυρία να μετρά μία νίκη και μία ισοπαλία.

Τα ζευγάρια στους «8»:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σεβίλλη

Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Λεβερκούζεν-Σεν Ζιλουάζ

Φέγενορντ-Ρόμα

Νικητής Γιουβέντους/Σπόρτινγκ - Νικητής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/Σεβίλλη

Νικητής Φέγενορντ/Ρόμα – Νικητής Λεβερκούζεν-Σεν Ζιλουάζ

Τελικός:

Γηπεδούχος ο νικητής του ημιτελικού που θα προκύψει από το Γιουβέντους/Σπόρτινγκ - Νικητής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/Σεβίλλη και φιλοξενούμενος ο νικητής του ημιτελικού που θα προκύψει από το Φέγενορντ/Ρόμα – Λεβερκούζεν-Σεν Ζιλουάζ.

Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 13 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς στις 20 Απριλίου 2022. Τα πρώτα ματς των ημιτελικών θα γίνουν στις 11 Μαΐου και τα δεύτερα παιχνίδια στις 18 του ίδιου μήνα.

O τελικός θα διεξαχθεί στην ''Puskas Arena'' της Βουδαπέστης στις 31 Μαΐου.

The quarter-finals are set! 👊



😍 Most exciting tie here? #UELdraw pic.twitter.com/jslA1pafqW