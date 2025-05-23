Γιαννακόπουλος: «Όλοι ανεξαιρέτως κατώτεροι των περιστάσεων»

Ο Παναθηναϊκός έδωσε σκληρή μάχη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, όμως ήταν πολύ άστοχος και μπλοκαρίστηκε από την τουρκική άμυνα, μένοντας εκτός του τελικού της Ευρωλίγκας με σκορ 82-76.

Μετά την αναμέτρηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με προσωπική του δήλωση τόνισε πως «όλοι ανεξαιρέτως ήταν κατώτεροι των περιστάσεων», παραδεχόμενος πως «φέτος αποτύχαμε». Παράλληλα, συνεχάρη τη Φενέρμπαχτσε για την πρόκρισή της.

«Εμείς δεν πανηγυρίζουμε τις συμμετοχές σε Final Four όπως άλλες ομάδες... Εμείς είμαστε Παναθηναϊκός και δεν έχουμε ανάγκη να χαϊδεύουμε τα αυτιά των φιλάθλων μας και να κρυβόμαστε όταν αποτυγχάνουμε.

Φέτος αποτύχαμε... Θα επανέλθουμε πιο δυνατοί! Σήμερα όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Συγχαρητήρια στη Φενέρμπαχτσε», ανέφερε αναλυτικά ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.