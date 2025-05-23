Έκλεισε στην Μπάγερν Μονάχου ο Τα

Όπως όλα δείχνουν η Μπάγερν Μονάχου είναι έτοιμη να ανακοινώσει μία νέα σπουδαία μεταγραφή, που θα δυναμώσει σε τεράστιο βαθμό την αμυντική της γραμμή.

Ο Τζόναθαν Τα μετά από 10 σεζόν με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν αποφάσισε να αποχωρίσει από τις «ασπιρίνες», έχοντας κατακτήσει νταμπλ το 2024, με το πρωτάθλημα αυτό να είναι το πρώτο στην ιστορία του κλαμπ.

Ο κεντρικός αμυντικός όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί κυνηγούσαν εδώ και πολύ καιρό την περίπτωση του, όμως σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και από τη νέα σεζόν ο Τα θα είναι μόνιμος κάτοικος Μονάχου.

