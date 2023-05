Ξαναχτύπησε ο speaker της Ευρωλίγκα με το... «Ώπα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα» - Βίντεο

Το ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο του Κώστα Σλούκα στο φινάλε του Game 3 με τη Φενέρ, χάρισε μια τεράστια εκτός έδρας νίκη στον Ολυμπιακό για το 2-1 στα playoffs της Ευρωλίγκας!



Εκτός από το απίθανο καλάθι του Έλληνα γκαρντ, στην ιστορία της διοργάνωσης, θα μείνει σίγουρα και η περιγραφή του speaker της Ευρωλίγκας, Λίαμ Κέινι, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση άρχισε να φωνάζει: «Ωπα, Κώστας Σλούκας, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα Κωνσταντινούπολη»!

Δύο ημέρες μετά το επικό Game 3 της σειράς, ο τηλεσχολιαστής... ξαναχτύπησε με την ατάκα αυτή, παρέα με τον συνάδελφό του, Τζος Μπρετ, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους!

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ!



Έλληνες φίλοι του μπάσκετ! Σας άρεσε ο σχολιαστής για το παιχνίδι του Ολυμπιακού; Αυτός είναι ο θείος μου! @LiamCanny 🗣️🎙️🏀



Kostas Sloukas (@kos_slou) game winner last night in Istanbul called by Liam Canny! 🗣️ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ pic.twitter.com/FaMbrCOD4u