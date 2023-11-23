Οι «πράσινοι» έκαναν την καλύτερή τους φετινή «ευρωπαϊκή» εμφάνιση και διέλυσαν με σκορ 90-73 τη Βαλένθια στο «ηφαίστειο» του ΟΑΚΑ, πετυχαίνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους στην Ευρωλίγκα και ανεβαίνοντας στο 6-4!

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος από την αρχή μέχρι το τέλος, ξεκινώντας τον αγώνα «καυτός» από τα 6,75, αφού έφτασε στα μέσα της δεύτερης περιόδου να μετρά 8/11 τρίποντα. Η Βαλένθια έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει, έχοντας μόνο ένα καλό διάστημα στο πρώτο μισό της τέταρτης περιόδου, όταν και πλησίασε στους 9 (75-66), αν και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν διαχειρίστηκε άψογα την κατάσταση και επανέφερε άμεσα το προβάδισμά της.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ο «μαέστρος» Κώστας Σλούκας, που κόντεψε να κάνει double double, έχοντας 12 πόντους μαζί με 9 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Ματίας Λεσόρ με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους είχε ο Ντίνος Μήτογλου, 13 ο Τζέριαν Γκραντ και 11 ο Μάριους Γκριγκόνις. Βοήθησε πολύ στο πρώτο ημίχρονο ο Λευτέρης Μαντζούκας, με 9 πόντους και 3/3 τρίποντα.

Από πλευράς της Βαλένθια, που πλέον βρίσκεται κι... επίσημα σε κρίση μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες ήττες (5-5 το ρεκόρ της), ξεχώρισε με 16 πόντους ο Σέμι Οτζελέγε, ενώ βοήθησε με 9 ο Τζάρεντ Χάρπερ.

To ματς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε δυνατά με τρίποντα από Μήτογλου, Γκριγκόνις για το 6-4, ενώ Σλούκας και Γκραντ υπέγραψαν το 11-4. Πουέρτο και Ντέιβις έβαλαν άμεσο και έμμεσο τρίποντο για το 13-10, όμως οι πράσινοι απάντησαν με 8-0 σερί με τον ίδιο τρόπο δια χειρός Λεσόρ και Γκραντ για το 21-10. Η Βαλένθια έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 21-14 με πόντους από Τζόουνς και Τουρέ, όμως ο Γκραντ έβαλε κι άλλο τρίποντο για το 24-14. Ο Ρόιβερς έβαλε 4 σερί πόντους για το 24-18, όμως ο Μαντζούκας απάντησε με μπάζερ μπίτερ τρίποντο για το 27-18 της πρώτης περιόδου.

Ο Μαντζούκας έβαλε κι άλλο μακρινό σουτ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, υπογράφοντας το 30-18, ενώ ο Ναν ακολούθησε, με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR να μετρά 8/11 τρίποντα ως αυτό το σημείο, φτάνοντας στο +15 (33-18). Ο Βιλντόσα μπήκε κι αυτός στον… χορό των μακρινών σουτ, διαμορφώνοντας το νταμπλ σκορ (36-18), πριν η Βαλένθια βγάλει αντίδραση με 9-0 επιμέρους σκορ για το 36-27. Ο Σλούκας με σημαντικό γκολ φάουλ έκοψε τη φόρα των Ισπανών, διαμορφώνοντας το 39-27, ενώ ο Μαντζούκας απάντησε σε τρίποντο του Οτζελέγε για το 42-30. Λεσόρ, Βιλντόσα και Σλούκας έβαλαν μία βολή έκαστος για το νέο +15 (47-32) των γηπεδούχων, ενώ ο Ναν με δύο δικές του διαμόρφωσε το 49-34. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μία βολή του Ρόμπερτσον για το 49-35.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ντίνος Μήτογλου έτρεξε ένα προσωπικό σερί, που ανέβασε ξανά τη διαφορά στην ύψιστη τιμή της (53-35). Λόπεθ-Αροστέγκι και Σλούκας αντάλλαξαν άμεσο και έμμεσο τρίποντο, αντίστοιχα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 56-38, ενώ ο Γκραντ έκλεψε και σκόραρε για το 60-38! Κάθε προσπάθεια της Βαλένθια να μειώσει έπεφτε πάνω στον… Λεσόρ, που έβαλε συνεχόμενους πόντους για το 68-46, που διαμορφώθηκε με φοβερό κάρφωμα του Γάλλου. Ο Χάρπερ με τρίποντο κατόρθωσε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 20, υπογράφοντας το 69-51, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 72-53.

Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, η Βαλένθια έβγαλε άμυνες και βρήκε συνεχόμενες βολές με Ρόιβερς και Χάρπερ για το 72-60. Ο Μάριους Γκριγκόνις έδωσε μεγάλη λύση με τρίποντο για το 75-60, όμως οι Ισπανοί συνέχισαν και μείωσαν με βολές του Ρόμπερτσον σε 75-64, πριν ρίξουν τη διαφορά στους 9 (75-66). Ο Βιλντόσα έβαλε μεγάλο καλάθι με ατομική ενέργεια, ενώ ο Σλούκας έβαλε μία βολή από τεχνική ποινή για το 78-66. Ο Γκριγκόνις με λέι απ ανέβασε ξανά τη διαφορά στους 14 (80-66), όμως η Βαλένθια απάντησε με σερί δια χειρός Τζόουνς και Τουρέ για το 80-70. Ο Μήτογλου σκόραρε και έβγαλε μεγάλη άμυνα για το 82-70, με τον Γκριγκόνις να πετυχαίνει τρίποντο από τη γωνία για το 85-70. Από εκεί και πέρα, δεν υπήρχε χρόνος για να αλλάξει κάτι και οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 49-35, 72-53, 90-73

