Πολύ καλό παιχνίδι μετά από καιρό για τον Παναθηναϊκό AKTOR που για τη 10η αγωνιστική της Euroleague νίκησε στη Γαλλία την Παρί με 95-101. Ο Φαρίντ στο ντεμπούτο του, πριν καν μάθει τα ονόματα των συμπαικτών του, έκανε αυτό που έπρεπε και απέδειξε ότι τόσο καιρό η ομάδα του Αταμάν όντως είχε μεγάλο κενό κάτω από τη ρακέτα. Η παρουσία του απογείωσε και τους συμπαίκτες του, καθώς Ναν, Σορτς, Χουάνσο, Σλούκας και Μήτογλου έκαναν τρομερό παιχνίδι και ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του με τον τρόπο του, σε διάφορα σημεία του 40λεπτου.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με λέι απ των Σορτς και Ιφί (2-2), με τον Γουίλις να γράφει το 5-2 με το πρώτο τρίποντο του αγώνα. Ο Ιφί κέρδισε έξυπνα τρεις βολές και τις έβαλε όλες (8-2), με τον Φαρίντ να ανοίγει λογαριασμό από τη γραμμή για το 8-4. Ο Σορτς από μέση απόσταση μείωσε ακόμη περισσότερο (8-6), με τον Ρόμπινσον να απαντάει αμέσως για το 10-6. Χουάντσο και Ερέρα αντάλλαξαν τρίποντα (13-9), πριν ο Όσμαν πετύχει γκολ φάουλ για το 13-11. Ο Φαρίντ έκοβε τα πάντα στην άμυνα, με τους Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου να μειώνουν από τη γραμμή σε 16-15. Οι Γάλλοι αντέδρασαν με Ιφί και Φαγέ (20-15), πριν ο Ναν μειώσει με σουτ μέσης απόστασης σε 20-17. Ο Ρόμπινσον ανέβασε και πάλι τη διαφορά για την Παρί (25-19), με τους Φαρίντ και Ναν να μειώνουν στον πόντο (25-24). Γουαταρά και Γκραντ αντάλλαξαν τρίποντα για να διαμορφώσουν το 28-27 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με συνεχόμενα τρίποντα από τους Ναν και Σλούκα, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το προβάδισμα (32-33). Ο αρχηγός των πράσινων έβαλε δεύτερο συνεχόμενο (32-36), με τους Σαμοντούροφ και Μήτογλου να γράφουν από κοντά το 32-40. Ο Σλούκας συνέχισε να εκτελεί από μακριά (34-43), με τον Εμπαγιέ να δίνει λύση για το 36-43. Ο Μήτογλου με μακρινό σουτ ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους (36-47), με τον Αγιαγί να εκμεταλλεύεται το λάθος του Σλούκα και να μειώνει σε 38-47 στον αιφνιδιασμό. Ο Ρόμπινσον μείωσε κι άλλο για την Παρί (43-49), με τον Χουάντσο να γράφει το 43-52 με τρίποντο στη λήξη του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με λέι απ του Ιφί (45-52), με τον Εμπαγέ να μειώνει ακόμη περισσότερο για τους γηπεδούχους, γράφοντας το 48-52 με τρίποντο. Ο Φαρίντ έδωσε λύση με χουκ (48-54), με τους Ιφί και Ναν να ανταλλάζουν τρίποντα για το 51-57. Ο Εμπαγέ και ο Ρόμπινσον έφεραν ξανά κοντά τους Παριζιάνους (53-57), με τον Ναν να συνεχίζει το πολύ καλό του παιχνίδι γράφοντας το 57-61 λίγο πίσω από τη βολή. Μόργκαν και Εμπαγέ ισοφάρισαν για τη γηπεδούχο ομάδα (61-61), με τον Αγιαγί να τη φέρνει μπροστά στο σκορ μετά από ώρα (63-61). Ο Αγιαγί συνέχισε να… βομβαρδίζει και έβαλε συνεχόμενους πόντους για το 70-65. Ο Μήτογλου απάντησε με τρίποντο (70-68), με τον Σλούκα να ισοφαρίζει σε 70-70 με βολές. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε ισόπαλο 72-72.

Η τέταρτη περίοδος άρχισε με συνεχόμενα τρίποντα από Γκραντ και Αγιαγί για το 75-75. Οι Παριζιάνοι βομβάρδισαν με συνεχόμενα μακρινά σουτ από Γουατάρα και Ερέρα, φτάνοντας στο +5 (84-79). Ο Φαρίντ συνέχισε το αδιανόητο παιχνίδι του με γκολ φάουλ (84-82), με τον Μήτογλου να ισοφαρίζει με μακρινό σουτ σε 84-84. Ο Χουάντσο κάρφωσε μετά την εντυπωσιακή ασίστ του Σλούκα (84-86), με τον Ρόμπινσον να κερδίζει τρεις βολές και να γράφει το 87-86. Ο Σορτς με φλόουτερ επανέφερε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (87-88), με τον Ναν να εκτελεί για τρεις από τη γωνία για το 87-91. Ο Καβαλιέρ μείωσε από κοντά (89-91), με τον Σορτς να βάζει μεγάλο καλάθι για το 89-93. Ο Μήτογλου ακολούθησε με σημαντικό σουτ από μέση απόσταση (89-95), με τον Χουάντσο να καρφώνει μετά από ωραία δημιουργία του Σορτς για το 90-97. Ο Ρόμπινσον έβαλε τρεις βολές (93-97), με τον Σορτς να ευστοχεί σε δύο για το 93-99 και τον Ναν με κλέψιμο να τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 72-72, 95-101

