Εντυπωσιακός ο Κένεθ Φαρίντ στις πρώτες του στιγμές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού!



Ο «Manimal» βρέθηκε στην αρχική πεντάδα του «τριφυλλιού» για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρί, κλέβοντας από νωρίς την παράσταση, με την ενέργεια που έβγαλε στο παρκέ!

Στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης, ο Φαρίντ έβγαλε άμυνα με εντυπωσιακό μπλοκ, ενώ στη συνέχεια της φάσης διέσχισε όλο το γήπεδο και πήρε επιθετικό ριμπάουντ στην άλλη πλευρά του παρκέ και κέρδισε το φάουλ, παρότι είχε χάσει το ένα του παπούτσι!



Στη συνέχεια, ήταν ο Τι Τζέι Σορτς εκείνος που έφερε στον συμπαίκτη του το παπούτσι του, με εκείνον να το φορά πριν εκτελέσει τις βολές.

Hustling so hard that you don’t need no kicks 😤#RivalrySeries pic.twitter.com/7YvanTWenV — EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2025

