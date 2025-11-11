Λογαριασμός
Πελίστρι: Repost του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του στην Ουρουγουάη

Ο Φακόυντο Πελίστρι ξανά κλήθηκε στην Εθνική Ουρουγουάης μετά τον τραυματισμό του και τον καλωσόρισαν όπως του αρμόζει

Πελίστρι

Ο Φακούντο Πελίστρι, αν και έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς εδώ και λίγες μέρες, έλαβε ξανά κλήση από τον προπονητή του στην Εθνική Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, για τους αγώνες με Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πελίστρι ταξίδεψε μέχρι το Μοντεβιδέο για να ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα, δείχνοντας έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους επικείμενους αγώνες.

