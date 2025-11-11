Πελίστρι: Repost του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του στην Ουρουγουάη

Ο Φακούντο Πελίστρι, αν και έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς εδώ και λίγες μέρες, έλαβε ξανά κλήση από τον προπονητή του στην Εθνική Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, για τους αγώνες με Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πελίστρι ταξίδεψε μέχρι το Μοντεβιδέο για να ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα, δείχνοντας έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους επικείμενους αγώνες.

Διαβάστε στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.