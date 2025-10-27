Euroleague: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, 3ος ο Παναθηναϊκός - Τρελή άνοδος για Χάποελ

Με έξι αγωνιστικές πλέον συμπληρωμένες, η Euroleague παρουσίασε στο επίσημο σάιτ της τα ανανεωμένα power rankings, μετά από αυτά που είχε κάνει πριν το τζάμπολ της διοργάνωσης.



Στην κορυφή πλέον τοποθετείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρισκόταν στη δεύτερη θέση στην προηγούμενη κατάταξη. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός, που ήταν πρωτοπόρος στα πρώτα rankings, πλέον έχει πέσει στην τρίτη θέση.

«Ο Ολυμπιακός παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας, παρά το γεγονός ότι μόνο έξι παίκτες έχουν συμμετάσχει και στους έξι αγώνες μέχρι στιγμής. Όταν είναι πλήρως υγιείς, οι ερυθρόλευκοι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη», αναφέρει το δημοσίευμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.



«Ο συναγερμός έχει χτυπήσει με την εντός έδρας ήττα από την Μπάρτσα, την ήττα με 17 πόντους από τη Βίρτους και κάποιες ασυνέπειες στο παιχνίδι. Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός και είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι πράσινοι δεν θα πάρουν φωτιά σύντομα», γράφει για αυτή του Εργκίν Αταμάν.



Την πιο μεγάλη άνοδο είχε πάντως η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία στα αρχικά power rankings ήταν 11η, ενώ τώρα τοποθετείται από τη Euroleague στη δεύτερη θέση, ανάμεσα στους δύο ελληνικούς συλλόγους!



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα power rankings δεν αποτελούν πρόβλεψη για το πώς θα είναι η τελική βαθμολογία, αλλά για το πού βρίσκονται οι 20 ομάδες αυτή τη στιγμή, την παραμονή της 7ης αγωνιστικής.



Αναλυτικά τα power rankings:



1. Ολυμπιακός

2. Χάποελ Τελ Αβίβ

3. Παναθηναϊκός AKTOR

4. Μονακό

5. Φενέρμπαχτσε

6. Ερυθρός Αστέρας

7. Ζάλγκιρις

8. Παρί

9. Ρεάλ

10. Βίρτους

11. Μπαρτσελόνα

12. Βαλένθια

13. Dubai BC

14. Εφές

15. Παρτίζαν

16. Μακάμπι

17. Αρμάνι

18. Μπάγερν

19. Βιλερμπάν

20. Μπασκόνια

