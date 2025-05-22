Ανατροπή με την ανάθεση του Ευρωμπάσκετ! Παρόλο που η Ελλάδα πήγε στη Ρίγα ως το φαβορί για να διοργανώσει το σπουδαίο τουρνουά, η τελική φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί τελικά στη Μαδρίτη, με τη χώρα μας να παίρνει τον όμιλό της.

Πράγματι, στην ισπανική πρωτεύουσα θα λάβει χώρα ο όμιλος των Ιβήρων, ενώ οι άλλοι τρεις όμιλοι θα διεξαχθούν στην Αθήνα (ΟΑΚΑ), στο Ταλίν της Εσθονίας και στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησε στην πρωτεύουσα της Λετονίας ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων, Νίκος Ζήσης, ο εκ των υπευθύνων του αναπτυξιακού προγράμματος της Ομοσπονδίας, Κώστας Τσαρτσαρής, ο γενικός διευθυντής της ΕΟΚ, Ντίνος Σβερκούνος και η αναπληρώτριά του, Τότα Γκολφινοπούλου.

Στη φωτογραφία που έχει ανεβάσει η FIBA για την ανάθεση, απεικονίζεται η «Movistar Arena», το γήπεδο δηλαδή της μπασκετικής Ρεάλ Μαδρίτης, όπου θα γίνουν σχεδόν όλοι οι αγώνες. Ωστόσο, το πλάνο προβλέπει το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης να γίνει στο ποδοσφαιρικό «Μπερναμπέου», το οποίο θα αναμορφωθεί έτσι ώστε να γίνει μπασκετικό κλειστό.

Οι Ισπανοί, με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να δελεάσουν την FIBA με την κατάρριψη του ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε διοργάνωση εθνικών ομάδων. Αυτό είχε σημειωθεί στις 25 Αυγούστου 2023 στη Μανίλα, όταν οι Φιλιππίνες αντιμετώπισαν την Τσεχία μπροστά σε 38.115 θεατές. Η Ισπανία προσφέρει τη δυνατότητα το ρεκόρ να… συντριβεί, αφού αν γίνει αγώνας στο «Μπερναμπέου» θα μπορούν να τον παρακολουθήσουν περίπου 78.000 θεατές.



