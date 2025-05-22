Παναθηναϊκός: Το κάρφωμα του Λεσόρ στην κάμερα του sport-fm.gr

Η αγωνία για το αν ο Ματίας Λεσόρ θα είναι έτοιμος να βοηθήσει έστω και λίγο τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε μεγαλώνει! Ο Γάλλος σέντερ συμμετείχε και στη σημερινή (22/05), τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού» πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την τουρκική ομάδα και το παλεύει, με τον ίδιο να μιλάει για το αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί!



Στο αποκλειστικό βίντεο του sport-fm.gr από την Etihad Arena, πάντως, η κάμερα τον «έπιασε» να καρφώνει με δύναμη την μπάλα, δείχνοντας ευδιάθετος.

