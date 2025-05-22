Λογαριασμός
NBA: Πήρε Rolex σε όλους τους συμπαίκτες του για το MVP o Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πήρε σε όλους τους συμπαίκτες του από ένα Rolex, μετά την κατάκτηση του βραβείου του MVP στο ΝΒΑ

NBA

Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της φετινής regular season του ΝΒΑ, κέρδισε ο σούπερ σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, παίρνοντας την σκυτάλη από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Αφού αφιέρωσε αυτή τη σπουδαία διάκριση στη γυναίκα του, ο Καναδός γκαρντ δεν ξέχασε να τιμήσει και τους συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα, έκανε σε όλους τους παίκτες των Θάντερ δώρο ένα πανάκριβο ρολόι Rolex.

Ο 26χρονος εκρηκτικός γκαρντ πραγματοποίησε μυθική σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του στην πρώτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας και μάλιστα με το καλύτερο ρεκόρ σε όλο το πρωτάθλημα (68-14). Φυσικά, σε αυτό έπαιξαν τρομερό ρόλο και οι συμπαίκτες του, γι' αυτό και ο ίδιος επέλεξε να τους επιβραβεύσει με αυτόν τον τρόπο.

Σε 76 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, ο «SGA» κατέγραψε 32,7 πόντους (57%δ., 37,5τρ., 89,8%β.), 6,4 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 1,7 κλεψίματα και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 34,2 λεπτά συμμετοχής, καταγράφοντας ρεκόρ καριέρας σε σκοράρισμα (πρώτος σε όλη τη λίγκα) και τελικές πάσες.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: NBA μπάσκετ
