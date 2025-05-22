NBA: Πήρε Rolex σε όλους τους συμπαίκτες του για το MVP o Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της φετινής regular season του ΝΒΑ, κέρδισε ο σούπερ σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, παίρνοντας την σκυτάλη από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Αφού αφιέρωσε αυτή τη σπουδαία διάκριση στη γυναίκα του, ο Καναδός γκαρντ δεν ξέχασε να τιμήσει και τους συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα, έκανε σε όλους τους παίκτες των Θάντερ δώρο ένα πανάκριβο ρολόι Rolex.

Ο 26χρονος εκρηκτικός γκαρντ πραγματοποίησε μυθική σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του στην πρώτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας και μάλιστα με το καλύτερο ρεκόρ σε όλο το πρωτάθλημα (68-14). Φυσικά, σε αυτό έπαιξαν τρομερό ρόλο και οι συμπαίκτες του, γι' αυτό και ο ίδιος επέλεξε να τους επιβραβεύσει με αυτόν τον τρόπο.

Σε 76 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, ο «SGA» κατέγραψε 32,7 πόντους (57%δ., 37,5τρ., 89,8%β.), 6,4 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 1,7 κλεψίματα και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 34,2 λεπτά συμμετοχής, καταγράφοντας ρεκόρ καριέρας σε σκοράρισμα (πρώτος σε όλη τη λίγκα) και τελικές πάσες.

Δείτε βίντεο:

SHAI GOT ROLEX WATCHES FOR ALL OF HIS TEAMMATES 🤩



(via @Jay_MWilliams_ ) pic.twitter.com/oLtHHe0oOE — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 22, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.