Το μπασκετικό event του καλοκαιριού έφτασε! Το Eurobasket του 2025 κάνει τζάμπολ σήμερα Τετάρτη (27/08), με τις ομάδες του Α' και του Β' ομίλου να ρίχνονται στη μάχη.

Ο πρώτος όμιλος της Ρίγας ξεκινάει με το λιγότερο... εμπορικό παιχνίδι του. Η Τσεχία έρχεται αντιμέτωπη με την Πορτογαλία (14:45), σε μια αναμέτρηση χωρίς «λάμψη αστέρων», αλλά με πιθανότητες για έκπληξη.

Οι πάντοτε σοβαροί Τσέχοι μπαίνουν στο τουρνουά με τις σημαντικότατες απουσίες των Τόμας Σατοράνσκι και Γιαν Βέσελι. Οι δύο καλύτεροι παίκτες της ομάδας δεν είναι διαθέσιμοι, κάτι που σημαίνει ότι το... κάρο θα κληθεί να τραβήξει ο Βιτ Κρέιτσι, παίκτης των Ατλάντα Χοκς και μοναδικός NBAer του ρόστερ.

Από την άλλη πλευρά, η Πορτογαλία ζει πρωτόγνωρες στιγμές, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της μπαίνει σε διοργάνωσης έχοντας έναν ΝΒΑer στο ρόστερ της, τον Νίμιας Κέτα των Μπόστον Σέλτικς. Παρόλο που το σύνολο των Ιβήρων είναι πολύ αδύναμο, θα διεκδικήσουν την έκπληξη χωρίς πίεση, αφού ούτως ή άλλως αποτελεί γι' αυτούς επιτυχία η συμμετοχή στο Ευρωμπάσκετ.

Το δεύτερο ματς του Α' ομίλου είναι και το καλύτερο της πρεμιέρας. Η οικοδέσποινα Λετονία αντιμετωπίζει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν (18:00), σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που μπαίνουν με βλέψεις στη διοργάνωση.

Η «λάτβια», με τον Λούκα Μπάνκι στον πάγκο και τον Κρίσταπς Πορζίνγκις να ξεχωρίζει, θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω για το οποίο έδειξε ικανή πριν δύο χρόνια, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν και έφτασε ένα σουτ μακριά από τα ημιτελικά. Με τον σούπερ σταρ της πλέον διαθέσιμο και το τουρνουά στην έδρα της, η Λετονία έχει βλέψεις για κάτι καλό.

Το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία. Μετά από χρόνια, η γειτονική χώρα ξεκινάει μία διοργάνωση με υλικό για... μεγάλα πράγματα, με ονόματα όπως ο Αλπερέν Σενγκούν, ο Τζέντι Όσμαν, ο Σέιν Λάρκιν, ο Άντεμ Μπόνα και ο Φουρκάν Κορκμάζ να ξεχωρίζουν. Οι Τούρκοι έχουν βλέψεις, θεωρούνται απο πολλούς ως ένα dark horse του Ευρωμπάσκετ, και μένει να το αποδείξουν στο παρκέ.

Τα ματς του Α' ομίλου ολοκληρώνονται με το μεγάλο φαβορί να ρίχνεται στη μάχη. Ο λόγος φυσικά για τη Σερβία, που αντιμετωπίζει την Εσθονία (21:15), σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί.

Οι Σέρβοι κατεβάζουν στο Ευρωμπάσκετ ένα ρόστερ που θυμίζει... Avengers, με τον μάλλον καλύτερο παίκτη του κόσμου Νίκολα Γιόκιτς να ξεχωρίζει. Γύρω του, υπάρχουν μπόλικοι παιχταράδες όπως ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο Νίκολα Γιόβιτς και ο Μάρκο Γκούντουριτς. Οι περισσότεροι θεωρούν τη Σερβία φαβορί και πράγματι οτιδήποτε λιγότερο από το χρυσό θα είναι αποτυχία για την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Από την άλλη, η Εσθονία είναι, όπως και η Πορτογαλία, μια από τις πιο αδύναμες ομάδες του τουρνουά. Με τον καλύτερο παίκτη τους, Μάικ Κότσαρ, να μένει εκτός, οι Εσθονοί μπορούν να αισθάνονται ικανοποιημένοι και μόνο με την παρουσία τους στη διοργάνωση. Με ατού την υποστήριξη του κόσμου καθώς ο όμιλος λαμβάνει χώρα στη γειτονική Λετονία, θα δώσουν τη μάχη τους χωρίς πίεση άλλα ούτε υψηλές βλέψεις.

Και πάμε στα ματς του Β' ομίλου, που θα διεξαχθεί στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Τζάμπολ στο εν λόγω γκρουπ αλλά και στο Ευρωμπάσκετ θα κάνουν η Μεγάλη Βρετανία και η Λιθουανία, που έρχονται αντιμέτωπες στη 13:30.

Οι Βρετανοί δεν αποτελούν κάποια... υπερδύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας ίσα ίσα ενα ρόστερ χωρίς μεγάλα ονόματα. Παρόλα αυτά, ο όμιλος τους επιτρέπει να ονειρεύονται παρουσία στα νοκ-άουτ, καθώς δεν υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί πέρα από Γερμανία και Λιθουανία.

Όσον αφορά στη «λιέτουβα«, μπαίνει στο τουρνουά με σημαντικές απουσίες. Με κομβικούς παίκτες όπως ο Ντομάντας Σαμπόνις, ο Μάριους Γκριγκόνις και ο Ίγκνας Μπραζντέικις να μένουν εκτός, η Λιθουανία έχει ένα πιο μέτριο υλικό απ' ότι συνήθως. Παρόλα αυτά, με «αιχμή του δόρατος» τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και αρκετούς «Ευρωλιγκάτους» ρολίστες γύρω του, η «λιέτουβα» έχει, όπως πάντα, βλέψεις για κάτι καλό.

Το δεύτερο ματς του ομίλου ρίχνει στη μάχη και το δεύτερο μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης μετά τη Σερβία. Ο λόγος για τη Γερμανία, που αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο (16:30), σε ένα ακόμη παιχνίδι με πεντακάθαρο φαβορί.

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, Γερμανοί, έχουν περάσει πλέον σε μια νέα εποχή, με τον Άλεξ Μουμπρού να αντικαθιστά τον Γκόρντον Χέρμπερτ στον πάγκο. Η ποιότητά τους όμως παραμένει ανεπηρέαστη, με παιχταράδες όπως ο Ντένις Σρέντερ, ο Φραντς Βάγκνερ και ο Ντάνιελ Τάις να την καθιστούν ένα σύνολο με στόχο το μετάλλιο.

Από την άλλη, το Μαυροβούνιο για μια ακόμη φορά θα στηριχτεί στον Νίκολα Βούτσεβιτς. Γύρω απο τον παίκτη των Σικάγο Μπουλς δεν υπάρχει ιδιαίτερη ποιότητα, ωστόσο ο όμιλος δεν απαγορεύει την παρουσία της ομάδας στα νοκ άουτ.

Τέλος, ο όμιλος κλείνει με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Σουηδία και την οικοδέσποινα Φινλανδία (20:30). Οι Σουηδοί μπαίνουν στη διοργάνωση με ενθουσιασμό, που προκύπτει από τους πολλά υποσχόμενους Μέλβιν Πάντζαρ (Μπιλμπάο) και Πέλε Λάρσον (Μαϊάμι Χιτ). Μπόλικη ποιότητα δεν υπάρχει, όμως, όπως είπαμε, ο όμιλος είναι ανοιχτός.

Από την άλλη, η Φινλανδία κινείται στους ρυθμούς του Λάουρι Μάρκανεν. Ο σούπερ σταρ των Γιούτα Τζαζ έκανε συγκλονιστική προετοιμασία, αποτελεί ισχυρό υποψήφιο για το βραβείο του πρώτου σκόρερ του Ευρωμπάσκετ και καθιστά από μόνος του ενδιαφέρουσα την ομάδα του. Φυσικά, με τη δική του παρουσία αλλά και τη στήριξη του κόσμου, οι Φινλανδοί βλέπουν νοκ-άουτ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας:

• 13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4

• 14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start

• 16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4

• 18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start

• 20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4

• 21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start

