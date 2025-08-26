Αταμάν: «Ο Σαρπ είναι... ανεπίσημος βοηθός μου στην Τουρκία»

Λίγο πριν το τζάμπολ της Τουρκίας στο Ευρωμπάσκετ απέναντι στη Λετονία (27/8, 18:00, στη Ρίγα), ο Εργκίν Αταμάν δεν μίλησε μόνο για μπάσκετ, αλλά… και για οικογενειακές υποθέσεις.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αποκάλυψε ότι στο πλευρό του, μέσα στο τουρκικό τιμ, βρίσκεται εδώ και καιρό ο 15χρονος γιος του, Σαρπ. «Σίγουρα, δεν είναι επίσημα, επειδή είναι μόνο 15 ετών, αλλά έχει βρεθεί εδώ σε όλη την περίοδο της προετοιμασίας μαζί μας και βοηθάει την ομάδα στο σκάουτινγκ. Ξέρει μπάσκετ πολύ καλά, οπότε με βοηθάει, βοηθάει τους παίκτες και μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας εθελοντής ασίσταντ κόουτς».

Και όταν ρωτήθηκε αν βλέπει πιθανότητα ο Σαρπ να βρει δουλειά αλλού μετά από αυτή την εμπειρία, ο Τούρκος τεχνικός το πήρε στο… αστείο: «Θα δούμε, ίσως…».

Με λίγα λόγια, η Τουρκία πάει στο Ευρωμπάσκετ με μυστικό όπλο τον 15χρονο γιο του Αταμάν, που ήδη... απειλεί να κλέψει τη δόξα του πατέρα του!

