US Open: Με Άλτμαϊερ στον δεύτερο γύρο ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ντάνιελ Άλτμαϊερ στον δεύτερο γύρο του US Open, με φόντο την πρόκριση στις «32» καλύτερες θέσεις του αμερικανικού Grand Slam.

Ο 26χρονος Γερμανός, Νο.56 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε του Χάμαντ Μετζέντοβιτς (Νο.57) σε έναν μαραθώνιο αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 46 λεπτών, με 7-5, 6-7(3), 7-6(7), 6-7(5), 6-4, εξασφαλίζοντας το μεγάλο ραντεβού με τον Έλληνα πρωταθλητή.

Οι δύο τενίστες έχουν συναντηθεί ξανά στον δεύτερο γύρο του Roland Garros το 2024, όπου ο Τσιτσιπάς είχε επικρατήσει στα τέσσερα σετ. Ο φετινός αγώνας αναμένεται εξίσου απαιτητικός, με τον Στέφανο να στοχεύει σε μία ακόμα διάκριση στο τουρνουά.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη (28/8), ενώ ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο τον επικρατέστερο από το ζευγάρι Μοτσιζούκι – Ντε Μινόρ.

