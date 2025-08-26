Λογαριασμός
Ο Ολυμπιακός κλείνει τον Μάντσα από τη Φορταλέζα

Πηγές από τη Νότια Αμερική αναφέρουν ότι ο κεντρικός αμυντικός θα πουληθεί άμεσα στην ομάδα του Πειραιά

Μάντσα

Προβάρει τα ερυθρόλευκα ο Γκουστάβο Μάντσα. Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία από τη Βραζιλία που επιβεβαιώνει την εκτίμηση που υπήρχε από χθες και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι προχωρά καλά η μεταγραφή.

Σύμφωνα με την πληροφορία αυτή από τη χώρα της Νότιας Αμερικής, ο Μάντσα θα πουληθεί άμεσα από τη Φορταλέζα στους Πειραιώτες, με λεπτομέρειες να μην έχουν γίνει γνωστές.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είναι εδώ και καιρός ο πρώτος στόχος του ελληνικού συλλόγου για τη θέση του στόπερ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
