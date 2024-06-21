Έδειξε μέταλλο η Ουκρανία, «τούμπαρε» με 2-1 τη Σλοβακία στο Ντίσελντορφ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου του Euro 2024 και διατήρησε ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση και για τις δύο χώρες.

Οι τυπικά γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Σχραντς στο 17’, αλλά σταδιακά έμειναν από δυνάμεις και… ιδέες. Με τους «φιλοξενούμενους» να ανεβάζουν στροφές μετά το ημίωρο, να έχουν δοκάρια με τους Τίμτσουκ και Μούντρικ στο 34’ και στο 74’, για να έρθουν τα τέρματα των Σαπαρένκο -που είχε και ασίστ- και Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μπήκε αλλαγή, στο 54ο και στο 80ο λεπτό, για την ολική ανατροπή.

Έτσι, η Ουκρανία πήρε τους πρώτους της 3 βαθμούς στο τουρνουά, ενώ η Σλοβακία έμεινε στους ίδιους. Σλοβακία-Ρουμανία και Ουκρανία-Βέλγιο τα ζευγάρια την τελευταία αγωνιστική, όπου και θα κριθεί οριστικά ποιοι θα συνεχίσουν στα νοκ άουτ…

Το ματς:

Έχοντας χαμηλό ρυθμό και με τις δύο ομάδες να παίρνουν μηδενικά ρίσκα, ο αγώνας απέκτησε… ζωντάνια μετά το δεκάλεπτο. Με την Σλοβακία να ανεβάζει την πίεσή της και να καταγράφει δύο φάσεις για γκολ μέσα σε ένα λεπτό!

Ωστόσο, ο Τρούμπιν απέκρουσε τόσο το σουτ του Χαρασλίν, όσο και την προσπάθεια του Σχραντς, στο 10’ και στο 11’ αντίστοιχα, διατηρώντας το 0-0.

Η Ουκρανία φάνηκε να αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο στην ανάπτυξη όσο, κυρίως στα μετόπισθεν. Δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, ενώ ανασταλτικά οι παίκτες της έχαναν πολλές φορές τους αντιπάλους.

Και κάπως έτσι, απόλυτα φυσιολογικά, ήρθε και το 1-0, στο 17ο λεπτό, όταν από σέντρα του Χαράσλιν από τα αριστερά, ο αμαρκάριστος Σχραντς σκόραρε με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι.

Ακολούθησε ένα παρατεταμένο «νεκρό» διάστημα, μέχρι η ομάδα του Σεργκέι Ρεμπρόφ να βγάλει αντίδραση λίγο πριν το ημίωρο, κάνοντας αισθητή την παρουσία της, αλλά χωρίς να σκοράρει.

Αρχικά με τον Πέκαρικ να βάζει τελευταία στιγμή το «στοπ» στον Ντόβμπικ στο 28ο λεπτό και τον Γιαρμολένκο να αστοχεί στην αμέσως επόμενη φάση.

Με το μομέντουμ υπέρ της, δε, αλλά και τον αντίπαλο να βγάζει μια ανεξήγητη νευρικότητα, είχε άλλες δύο πολύ καλές στιγμές για το 1-1. Ωστόσο, το διαγώνιο σουτ του Τίμτσουκ στο 34’ σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Ντουμπράβκα και δύο λεπτά μετά, ο Μούντρικ δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά στο τετ α τετ με τον Ντουμπράβκα από πλάγια θέση.

Ενώ η τελευταία φάση του πρώτου 45λεπτου άνηκε στους παίκτες του Φραντσέσκο Καλτσόνα, που παραλίγο μάλιστα να σκοράρουν σε ένα καίριο σημείο, μέσω αντεπίθεσης στο 44’, αλλά ο Τρούμπιν έβγαλε το σουτ του Ντούντα, διατηρώντας το 1-0…

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η Ουκρανία εκείνη που μπήκε πιο αποφασισμένη. Απείλησε στο 51’, με τον Ντόβμπικ να μην έχει καλή φορά σώματος στην κεφαλιά που έκανε, αλλά… δικαιώθηκε τρία λεπτά αργότερα.

Όταν σε μια ταχύτατη αντεπίθεση, ο Ζιντσένκο πάσαρε πολύ ωραία από αριστερά στον ανενόχλητο Σαπαρένκο στο ύψος του πέναλτι, ο οποίος με πλασέ, πέτυχε το 1-1 για τη χώρα του.

Στη συνέχεια, πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης, αναγκάζοντας την «φοβισμένη» Σλοβακία σε παθητικό ρόλο, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και έψαξε με ηρεμία την ολική ανατροπή.

Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να την πετύχει, μάλιστα, στο 74ο λεπτό, με τον Μούντρικ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, για δεύτερη φορά, από δύσκολη γωνία και αριστερά της περιοχής.

Για να τα καταφέρει στην επόμενη, όμως, στο 80’, μετά την πολύ ωραία ασίστ του Σαπαρένκο, το ακόμα ωραιότερο κοντρόλ του -ερχόμενου από τον πάγκο- Γιάρεμτσουκ και το τελείωμά του, για το 2-1 και το ξέσπασμα όλων σε πανηγύρια.

