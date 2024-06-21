Ανακοίνωσε την απόκτηση του Στάμενιτς ο Ολυμπιακός

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Μάρκο Στάμενιτς.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Νεοζηλανδού μέσου με δανεισμό από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία αγόρασε τον ποδοσφαιριστή από τον Ερυθρό Αστέρα.

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου μέσου, Μάρκο Στάμενιτς. Γεννημένος στις 19 Φεβρουαρίου 2002, στο Wellington, με καταγωγή από τη Σερβία, είναι 15 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας.

Αφού εντάχθηκε στην ποδοσφαιρική ακαδημία Ole, αγωνίστηκε στις Western Suburbs και Team Wellington του τόπου του, ώσπου τον Σεπτέμβριο του 2020 πήρε μεταγραφή στην Copenhagen. Με την ομάδα της Δανίας έκανε 23 συμμετοχές αγωνιζόμενος και στο Champions League, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο τη σεζόν 2022-2023. Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 παραχωρήθηκε στη Koge με τη μορφή δανεισμού (23 συμμετοχές, δύο γκολ).

Τον Φεβρουάριο του 2023 αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, με τη φανέλα του οποίου έκανε 35 συμμετοχές (οι τέσσερις στο Champions League), πέτυχε δύο γκολ και κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.