Μπορεί η Αγγλία κάθε άλλο παρά να έχει ενθουσιάσει με τις εμφανίσεις της ως τώρα στο Euro, αλλά οι οπαδοί της προσφέρουν άφθονο υλικό.

Πριν τον αγώνα με τη Δανία (1-1), ένας οπαδός των «λιονταριών» είχε πιεί τόσο πολύ, που έφτασε να κοιμάται… όρθιος σε ένα πεζούλι.

Οι συν-οπαδοί του φυσικά δεν έχασαν την ευκαιρία. Στερέωσαν στο κεφάλι του ένα ποτήρι μπίρας και άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα ενώ γέμιζαν όλο και περισσότερο το ποτήρι.

Ο συγκεκριμένος οπαδός ήταν τόσο «τύφλα» στο μεθύσι, που ακόμη κι όταν τελικά το ποτήρι έπεσε και τον έβρεχε, αυτός συνέχισε να κοιμάται του καλού καιρού.

England fans enjoying themselves in Frankfurt yesterday… 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EURO2024 pic.twitter.com/zUNcfOdrDz — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 21, 2024

