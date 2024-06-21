Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Euro 2024: «Τύφλα» οπαδός της Αγγλίας, κοιμάται… όρθιος και του στερεώνουν μπίρα στο κεφάλι (Βίντεο)

Απίστευτο σκηνικό από τη Φρανκφούρτη, λίγο πριν τον αγώνα της Αγγλίας με τη Δανία

Μεθυσμένος οπαδός euro 2024
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μπορεί η Αγγλία κάθε άλλο παρά να έχει ενθουσιάσει με τις εμφανίσεις της ως τώρα στο Euro, αλλά οι οπαδοί της προσφέρουν άφθονο υλικό.

Πριν τον αγώνα με τη Δανία (1-1), ένας οπαδός των «λιονταριών» είχε πιεί τόσο πολύ, που έφτασε να κοιμάται… όρθιος σε ένα πεζούλι.

Οι συν-οπαδοί του φυσικά δεν έχασαν την ευκαιρία. Στερέωσαν στο κεφάλι του ένα ποτήρι μπίρας και άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα ενώ γέμιζαν όλο και περισσότερο το ποτήρι.
Ο συγκεκριμένος οπαδός ήταν τόσο «τύφλα» στο μεθύσι, που ακόμη κι όταν τελικά το ποτήρι έπεσε και τον έβρεχε, αυτός συνέχισε να κοιμάται του καλού καιρού.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία μεθυσμένος euro 2004
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark