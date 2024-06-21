18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Έτοιμη να λάβει μέτρα μετά την καταγγελία της Σερβίας περί υβριστικών συνθημάτων από Αλβανούς και Κροάτες οπαδούς είναι η UEFA. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου με ανακοίνωση που εξέδωσε, γνωστοποίησε ότι θα ανοίξει έρευνα για το συγκεκριμένο συμβάν, μετά και την απειλή από τον γενικό γραμματέα της σερβικής ομοσπονδίας, Γιόβαν Σουρμπάτοβιτς, περί αποχώρησης των «πλάβι» από το Euro 2024.

«Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 4 του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA, διορίστηκε Επιθεωρητής Δεοντολογίας και Πειθαρχίας της UEFA για τη διεξαγωγή έρευνας για πιθανούς ρατσιστές και /ή μεροληπτική συμπεριφορά από οπαδούς που φέρεται να συνέβη στον αγώνα της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος UEFA 2024 μεταξύ των ομάδων που εκπροσωπούν την Κροατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (HNS) και την Αλβανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FSHF), στις 19 Ιουνίου 2024 στο Αμβούργο της Γερμανίας. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα θα δοθούν σε εύθετο χρόνο».

Θυμίζουμε ότι στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας, η UEFA κατηγόρησε τη Σερβία για την ενέργεια των οπαδών της να αναρτήσουν πανό το οποίο είχε «προκλητικό μήνυμα ακατάλληλο για αθλητικό γεγονός».

Η κατηγορία εκδόθηκε μετά από καταγγελία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Κοσσυφοπεδίου στην UEFA για «Σέρβους οπαδούς που εμφάνιζαν πολιτικά, σοβινιστικά και ρατσιστικά μηνύματα κατά του Κοσσυφοπεδίου».Σχετικά με αυτή την κατηγορία, ο Σουρμπάτοβιτς δήλωσε: «Τιμωρηθήκαμε για μεμονωμένες περιπτώσεις και οι οπαδοί μας συμπεριφέρθηκαν πολύ καλύτερα από τους άλλους. Ένας οπαδός τιμωρήθηκε για ρατσιστικές προσβολές και δεν θέλουμε να αποδοθεί σε άλλους. Εμείς οι Σέρβοι είμαστε κύριοι και έχουμε ανοιχτή καρδιά»

