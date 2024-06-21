Ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη της κατασκευής του νέου Γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό από τον Δήμο Αθηναίων έγινε, αυτές τις μέρες, μετά την έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης που υπέβαλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ο Δήμος.

Το Υπουργείο ενέταξε την κατασκευή του υπερσύγχρονου Γηπέδου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, απόφαση η οποία εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ και δίνει το «πράσινο φως» στον Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της κατασκευής του νέου Γηπέδου, συνολικής έκτασης 33,6 στρεμμάτων στη γειτονιά του Βοτανικού.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τόνισε: «Το νέο, υπερσύγχρονο Γήπεδο του Παναθηναϊκού αποτελεί μία δέσμευση που έχουμε αναλάβει απέναντι στους χιλιάδες φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής του Βοτανικού που θα δουν την περιοχή τους να αναβαθμίζεται. Η εξασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την υποβολή της σχετικής πρότασης από τη Γενική Γραμματεία του Δήμου και με την τεχνική υποστήριξη της ΕΑΤΑ, ανοίγει τον δρόμο ώστε να ξεκινήσει το κυρίως έργο της κατασκευής του Γηπέδου και να προχωρήσει η υλοποίησή αυτού του μεγάλου έργου».

Οι προδιαγραφές

Το Γήπεδο, το οποίο εντάσσεται στο έργο της Διπλής Ανάπλασης -στον Βοτανικό και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας- θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 38.500 θέσεων, θα είναι κατηγορίας 4 (βάσει UEFA) και θα κατασκευαστεί σε έναν χώρο συνολικής έκτασης περίπου 178 στρεμμάτων μέσα στον οποίο θα υλοποιηθούν -σε δεύτερη φάση- τα υπόλοιπα προβλεπόμενα έργα (ελεύθεροι χώροι πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού, νέες εγκαταστάσεις κλπ.)

Στο πλαίσιο της κατασκευής του Γηπέδου, θα δημιουργηθούν υπόγειοι χώροι στάθμευσης, θα προβλεφθούν χρήσεις όπως κύριες και βοηθητικές αθλητικές δραστηριότητες, χώροι ιατρικής υποστήριξης και αποκατάστασης αθλητών, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής, χώροι εστίασης, εμπορικές χρήσεις, πολυλειτουργικοί χώροι άθλησης και υγιεινής, αθλητικοί ξενώνες και χώροι φιλοξενίας, χώροι για το κοινό, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και χώροι εξυπηρέτησης Τύπου.

Το έργο επιβλέπει η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου (ΕΑΤΑ).



Πηγή: skai.gr

