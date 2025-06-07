Εθνική: Τεστ κόντρα στη Σλοβακία μπροστά στο κοινό της Κρήτης

Το πρώτο τεστ (από τα δύο) για την Εθνική Ελλάδος στο Παγκρήτιο. Η γαλανόλευκη αντιμετωπίζει (21:45, Alpha, Novasport Start, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τη Σλοβακία σε φιλική αναμέτρηση, η οποία προσφέρεται για χρήσιμα συμπεράσματα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των αναμετρήσεων στα προκριματικά του Μουντιάλ. Αφού στις 5/9 υποδέχεται τη Λευκορωσία και τρεις ημέρες μετά τη Δανία. Θα ακολουθήσει το φιλικό με τη Βουλγαρία την Τρίτη (10/6, 21:45) στο ίδιο γήπεδο.

Η Εθνική επιστρέφει στην Κρήτη και μάλιστα θα αγωνιστεί στο συγκεκριμένο γήπεδο μετά τον Φεβρουάριο του 2012 και θέλει να δώσει συνέχεια στην παράδοση που έχει, καθώς είναι πέντε ματς αήττητη. Υπενθυμίζεται ότι έχει οριστεί γενική είσοδος στα 10 ευρώ.

Επιστρέφει στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος είχε χάσει τους αγώνες με τη Σκωτία λόγω τραυματισμού, ενώ ο Πέτρος Μάνταλος απουσιάζει επειδή παντρεύεται.

Ο 62χρονος προπονητής κράτησε κλειστά χαρτιά και στην τελευταία προπόνηση, η οποία -ως είθισται- κινήθηκε σε πιο χαλαρό πλαίσιο. Μοιάζει πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μοιράσει τον χρόνο σε κάποιους βασικούς στα δύο προσεχή παιχνίδια. Βάζοντας για παράδειγμα Ρότα και Τσιμίκα στα μπακ στον έναν αγώνα και Βαγιαννίδη με Γιαννούλη στο άλλο. Κάτι παρόμοιο ισχύει και με τους Παυλίδη-Ιωαννίδη. Ίσως ο πρώτος μείνει εκτός σήμερα λόγω κούρασης, καθώς ολοκλήρωσε πιο μετά τις υποχρεώσεις του με την Μπενφίκα. Ώστε να παίξει κόντρα στη Βουλγαρία.

Στα χαφ το πιθανότερο δίδυμο είναι το Σιώπης-Κουρμπέλης, αλλά ίσως δούμε Ζαφείρη ή Μουζακίτη, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο να δούμε και τους δύο τελευταίους μαζί.

Ο Σέρβος τεχνικός πέρασε στους παίκτες το μήνυμα ότι τα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά της η Εθνική πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν επίσημα.

Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων (έχουν τυπωθεί περίπου 21.000), με την κίνηση να είναι καλή έως τώρα και σήμερα αναμένεται να κορυφωθεί. Εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 15.000 κόσμος στο Παγκρήτιο. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (Μανδάς) - Ρότα, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος – Σιώπης, Κουρμπέλης - Καρέτσας, Τζόλης, Μπακασέτας – Παυλίδης (Ιωαννίδης).

Η «γαλανόλευκη» αποστολή

Τερματοφύλακες

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί

Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι

Σιώπης, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Αλεξανδρόπουλος.

Επιθετικοί

Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Φούντας, Καρέτσας, Μπακασέτας.

