Σορτς: Σάρωσε στην εμφατική νίκη της Παρί (Βίντεο)

Τρομερή εμφάνιση από τον Τι-Τζέι Σορτς, ο οποίος αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη νίκη της Παρί απέναντι στη Μπουργκ

Τι-Τζέι Σορτς

Η Παρί πήρε προβάδισμα με 2-0 στη σειρά των ημιτελικών του γαλλικού πρωταθλήματος, επικρατώντας για δεύτερη φορά της Μπουργκ με το εντυπωσιακό 105-80 και βρίσκεται πια μια ανάσα από την πρόκριση στους τελικούς.

Ο Τι-Τζέι Σορτς, ο οποίος έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, ήταν ασταμάτητος.

