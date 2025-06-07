Η Παρί πήρε προβάδισμα με 2-0 στη σειρά των ημιτελικών του γαλλικού πρωταθλήματος, επικρατώντας για δεύτερη φορά της Μπουργκ με το εντυπωσιακό 105-80 και βρίσκεται πια μια ανάσα από την πρόκριση στους τελικούς.
Ο Τι-Τζέι Σορτς, ο οποίος έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, ήταν ασταμάτητος.
TJ CAN’T MISS TONIGHT 🏹— Paris Basketball (@ParisBasketball) June 6, 2025
QT4 - 9’22@ParisBasketball 89@JLBourgBasket 80 pic.twitter.com/lH4QvNIgHO
