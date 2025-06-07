Η ομιλία του Μπαρτζώκα στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ

O Ολυμπιακός έκανε το... απαιτούμενο, για τον τίτλο, break στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με σκορ 99-88 και απέχει μια νίκη από το πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εξαιρετική απόδοση στο ματς με τους «πράσινους» και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του ματς, θέλησε να τους συγχαρεί, αλλά και να τους προσγειώσει ενόψει του Game 4 στο ΣΕΦ το βράδυ της Κυριακής.

«Πρώτα, σας βγάζω το καπέλο για τον χαρακτήρα, για την προσωπικότητα και τα guts που δείξατε. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Δείξαμε τόσες φορές πως έχουμε... έντερα, χαρακτήρα, πως είμαστε ομάδα. Ήταν δύσκολο να κερδίσουμε αυτό το ματς με αυτές τις συνθήκες. Ήρθαμε εδώ και τους νικήσαμε.

Τώρα, σε κάθε δήλωση που κάνετε και ό,τι σκέφτεστε... Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Κανένας πανηγυρισμός. Κανένας ενθουσιασμός, τίποτα. Έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή».

