Συγκλονιστικές στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς οι φίλοι της ΑΕΚ αποχαιρετούν μια θρυλική μορφή της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας, τον Δημήτρη Χατζηχρήστο.

Η σορός του βρίσκεται από το πρωί εντός της OPAP Arena, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στη θύρα 40, εκεί όπου επί δεκαετίες είχε στη Σκεπαστή τη θέση του ο ίδιος. Εκεί που έζησε μεγάλες στιγμές, φώναξε, δάκρυσε και πανηγύρισε με την ΑΕΚ.

Το τελευταίο «αντίο» στον Αρχηγό συνοδεύτηκε από βαρύ κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, όχι μόνο από τα «παιδιά» της ORIGINAL, συγγενείς και φίλους, αλλά και από πλήθος οπαδών αντίπαλων ομάδων.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του γνωστού οπαδού του Παναθηναϊκού, Ντόκεν, ο οποίος απέδειξε πως το πάθος για την ομάδα δεν αναιρεί την αλληλοεκτίμηση και τον σεβασμό μεταξύ των αληθινών φιλάθλων. Ο Ντόκεν είχε αποχαιρετήσει τον Δημήτρη Χατζηχρήστο και μέσω social media, με λόγια που έσταζαν σεβασμό και συγκίνηση, ενώ δεν έλειψε από το πλευρό της οικογένειας και των φίλων του εκλιπόντος στο τελευταίο «αντίο».

Η παρουσία του, όπως και εκείνη φιλάθλου του Παναθηναϊκού που εμφανίστηκε στην εκκλησία φορώντας τη φανέλα του «τριφυλλιού», στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: ότι ο σεβασμός ξεπερνά τις γραμμές των κερκίδων. Στεφάνια απέστειλαν επίσης η Θύρα 7 και διαφορετικοί σύνδεσμοι της Θύρας 13, σε μια σπάνια στιγμή οπαδικής ενότητας, που αποδεικνύει πως μπροστά στην ανθρώπινη απώλεια, οι διαχωριστικές γραμμές σβήνουν.

