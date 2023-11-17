Μάρσαρε για τη Γαλλία η Ελλάδα. Άνετη νίκη με 2-0 για την Εθνική στην κεκλεισμένων των θυρών Ριζούπολη επί της Νέας Ζηλανδίας πριν το δύσκολο ματς με τη Γαλλία στην OPAP Arena για την αυλαία της προκριματικής φάσης του Euro 2024.

Ο Κωνσταντέλιας συνδύασε την παρθενική του συμμετοχή στο βασικό σχήμα με το πρώτο του γκολ με τη γαλανόλευκη, έπειτα από σέντρα-σουτ στο 10’, ενώ το 2ο τέρμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος πέτυχε ο Γιακουμάκης στο 29’. Δοκάρι είχε στο 6’ ο Μπακασέτας με εκτέλεση φάουλ.

Καλό πρόσωπο για ένα ημίχρονο έδειξε η ομάδα του Πογέτ, η οποία κράτησε δυνάμεις στο 2ο, με τον Ουρουγουανό τεχνικό να δοκιμάζει και πράγματα στο τελευταίο μισάωρο.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε την Εθνική ο Γκουστάβο Πογέτ. Ο Βλαχοδήμος ήταν στο τέρμα, Μαυροπάνος και Χατζηδιάκος τα στόπερ, με τους Μπάλντοκ και Τσιμίκα να είναι τα μπακ. Η τριάδα στα χαφ ήταν Κουρμπέλης, Μάνταλος και Μπακασέτας, με τον πρώτο να έχει ρόλο «σκούπας» και τους δύο τελευταίους να έχουν πιο δημιουργικά καθήκοντα. Μασούρας και Κωνσταντέλιας θα βρίσκονται στα «φτερά», ενώ ο Γιακουμάκης ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με 3-5-2. Ο Γουίντ ήταν στο τέρμα, Μπίντον, Κάσας και Σμιθ η τριάδα στην άμυνα, Σινγκ και Μπελ είχαν τις δύο πλευρές, με τους Στάμενιτς, Πέιν, Γκάρμπετ να είναι στα χαφ, ενώ ΜακΚόβατ και Γουντ ήταν στη γραμμή κρούσης.

Το ματς

Η αναμέτρηση ήταν φιλική, αλλά η Εθνική είχε μπροστά της πολύ δύσκολο ματς και ο Γκουστάβο Πογέτ έδειξε με την ενδεκάδα που επέλεξε ότι η Εθνική αντιμετώπιζε σαν επίσημο τον αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν κάπως πιο συγκεντρωμένοι στην αναμέτρηση και είχαν την πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη λίγο μετά την έναρξη του ματς, με τη σέντρα του Πέιν να καταλήγει εκτός, καθώς δεν βρήκε συμπαίκτη του.

Η Εθνική άρχισε να βρίσκει ρυθμό και στο 4’ από την μπαλιά του Κουρμπέλη στην πλάτη της άμυνας για τον Μασούρα παραλίγο να βγάλει φάση, με την αντίπαλη άμυνα να κόβει την τελευταία στιγμή, προτού ο άσος του Ολυμπιακού βρεθεί στο θέση βολής. Στο 6’ η γαλανόλευκη άγγιξε το γκολ, με τον Μπακασέτα να εκτελεί φάουλ από τα δεξιά λίγο έξω από την περιοχή και την μπάλα να καταλήγει στο αριστερό δοκάρι του Γουίντ.

Δύο λεπτά μετά ο Γιακουμάκης έστειλε την μπάλα λίγο έξω με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Μπακασέτα. Η Εθνική βρήκε το γκολ στο 10’, με τον Κωνσταντέλια να κάνει σέντρα-σουτ από τα αριστερά, την μπάλα να σκάει μπροστά στον αντίπαλο γκολκίπερ που αιφνιδιάστηκε.

Η Νέα Ζηλανδία προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, με τον Σινγκ να βρίσκεται σε θέση βολής σε δύο περιπτώσεις σε μικρό διάστημα, αλλά ο Μπάλντοκτον σταμάτησε μέσα στην περιοχή στο 12’, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ο ίδιος παίκτης έπιασε το σουτ, αλλά ο Βλαχοδήμος ήταν σε ετοιμότητα.

Στο 15’ ο Κωνσταντέλιας δημιούργησε και πάλι, με τον Γιακουμάκη να κάνει προβολή που έστειλε την μπάλα εκτός. Με την Εθνική μας να έχει το απόλυτο έλεγχο, η επόμενη καλή στιγμή ήρθε στο 26’, αλλά ήταν ως μη γενόμενη. Ο Γιακουμάκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή, έπειτα από γύρισμα του Κωνσταντέλια (και την μπάλα να κοντράρει), αλλά ήταν εκτεθειμένος.

Το 2-0 ήρθε εν τέλει στο 29’ για την Εθνική, με τον Κουρμπέλη να κάνει ωραία κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Τσιμίκα, τον Γουίντ να κάνει εξαιρετική επέμβαση και τον Γιακουμάκη με προβολή να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Τρία λεπτά μετά, η Εθνική άγγιξε το 3-0, με τον Κωνσταντέλια να κουβαλάει την μπάλα και να μοιράζει την κατάλληλη στιγμή στον Γιακουμάκη, που έσκαψε την μπάλα, στέλνοντας την πάνω από την αντίπαλη εστία. Το χλιαρό σουτ του Σινγκ στο 34’ έστειλε την μπάλα εκτός δίχως να προβληματίσει τον Βλαχοδήμο.

Η Εθνική είχε καλή στιγμή και στο 35’, όταν ο Τσιμίκας μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε, αλλά ο Γουίντ απομάκρυνε, ενώ του είπε «όχι» και στη συνέχεια, παραχωρώντας κόρνερ.

Το δεύτερο μέρος δεν κύλησε με τόσο καλό ρυθμό και με τόσες καλές στιγμές. Η Εθνική είχε δύο ημιτελείς προσπάθειες στο πρώτο πεντάλεπτο, με τους φιλοξενούμενους να κόβουν τους Μπακασέτα και Μάνταλο προτού γίνουν επικίνδυνοι.

Η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή στο 2ο ημίχρονο άνηκε στη Νέα Ζηλανδία, με τον νεοεισελθόντα Γουέιν να ελίσσεται ωραία μέσα στην περιοχή στο 63’ και τον Χατζηδιάκο να του βάζει την κόντρα παραχωρώντας κόρνερ. Η στατική φάση έφερε μία άστοχη κεφαλιά του Μπίντον.

Μετά τα μέσα του β’ μέρους, το παιχνίδι χάλασε κι άλλο, με τους δύο προπονητές να κάνουν αρκετές αλλαγές, θέλοντας να δοκιμάσουν πρόσωπα και πράγματα. Στην τελική ευθεία οι δύο ομάδες είχαν από μία καλή στιγμή, με τον Τσάμπμνες να πλαγιοκοπεί στο 76', αλλά με το γύρισμά του δεν βρήκε συμπαίκτη, ενώ στο 80' ο Πέλκας με παρόμοιο τρόπο πήρε κόρνερ. Το άστοχο σουτ του Παυλίδη λίγο πριν την εκπνοή του αγώνα λογίζεται ως μη γενόμενη φάση, αφού ο φορ της Άλκμααρ ήταν εκτεθειμένος.

MVP: Δικαιωματικά το βραβείο πάει στον Κωνσταντέλια, ο οποίος αποδείχθηκε πρόσωπο του αγώνα. Άνοιξε το σκορ στο 10’, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τη γαλανόλευκη, στην παρθενική του παρουσία ως βασικός σε αυτήν. Ήταν επίσης πολύ δραστήριος στο πρώτο μέρος, το οποίο ήταν το καλό της Εθνικής, έχοντας παρουσία σχεδόν σε όλες τις καλές στιγμές της γαλανόλευκης. Πολύ καλή παρουσία είχε και ο Γιακουμάκης, ο οποίος αποτέλεσε αιχμή του δόρατος στις περισσότερες φάσεις της Ελλάδας. Συνολικά καλή παρουσία, δείχνοντας πολύ ζεστός, παρότι δεν παίζει στην Τράμπζνοσπορ ήταν ο Κουρμπέλης.

Σφυρίχτρα: Απαρατήρητος πέρασε ο Ελβετός ρέφερι. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να σταθούμε στη διαιτησία σε ένα τέτοιο ματς.

Ελλάδα (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος - Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας - Κουρμπέλης (70’ Μπουχαλάκης), Μάνταλος (90’ Τζαβέλλας), Μπακασέτας (70’ Γαλανόπουλος) - Μασούρας (58’ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (58’ Φούντας), Γιακουμάκης (58’ Παυλίδης)

Στον πάγκο έμειναν: Πασχαλάκης, Αθανασιάδης, Ιωαννίδης, Ρέτσος, Χατζηγιοβάννης, Αλεξανδρόπουλος, Γιαννούλης, Κουλιεράκης, Σάλιακας

Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπάζελεϊ): Γουίντ - Μπίντον (83’ Σέρμαν), Κάσας, Σμιθ - Σινγκ (63’ Τζαστ), Στάμενιτς, Πέιν, Γκάρμπετ (70’ Τσάμπνες), Μπελ (70’ Λιούις) – ΜακΚόβατ (83’ Μάτα), Γουντ (46’ Γουέιν)

Στον πάγκο έμειναν: Πάουλσεν, Κρόκομπ, Γουίλκινς, Πάινακερ, Μπόξαλ, Γκρέιβ

Διαιτητής: Λούκα Σιμπέλι

Βοηθοί: Ματίας Σμπρίσα, Γιάν Κόμπελι

4ος: Στέφανος Κουμπαράκης

