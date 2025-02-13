Ολυμπιακός: Ο Φαλ μένει εκτός από το ματς με την Καρδίτσα

Ο Μουστάφα Φαλ αποφασίστηκε να μείνει εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού για την αποψινή αναμέτρηση με την Καρδίτσα για το ΟΠΑΠ Final 8 (20:15) στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να προφυλάξει τον Γάλλο σέντερ, δεδομένου ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν πιθανότατα άλλα δύο ματς, την Παρασκευή και την Κυριακή.



Έτσι οι διαθέσιμοι ξένοι για τον αποψινό αγώνα θα είναι οι Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Νέιθαν Μούσα. Εκτός είναι οι τραυματίες Κίναν Έβανς, Λούκα Βιλντόσα και Μόουζες Ράιτ.

