Επιβεβαίωσε η ΑΕΚ για Λαμέλα - Στις 21:00 στην Αθήνα ο Αργεντινός άσος

Λαμέλα με... τρέλα επιβεβαίωσε η ΑΕΚ! Οι «κιτρινόμαυροι» προανήγγειλαν την άφιξη του Έρικ Λαμέλα απόψε στην Αθήνα δίνοντας ραντεβού με τους φιλάθλους της ομάδας στις 21:00 στο «Ελ. Βενιζέλος».



Μάλιστα, στην ανάρτηση που έκανε η «Ένωση» στα social media χρησιμοποίησε την ατάκα «Venga, venga», που έκανε... viral ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, κατά την παρουσίασή του, απευθυνόμενος στον Ματίας Αλμέιδα.



Ο 32χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει σε όλα για διετές συμβόλαιο, έχει στείλει υπογεγραμμένα τα συμβόλαια και απομένουν πλέον τα διαδικαστικά. Ο ίδιος εδώ και εβδομάδες προπονείται μόνος του και θα φανεί από την κατάστασή του πότε θα τεθεί στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα. Πάντως υπάρχει δυνατότητα να δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τα ματς με την Ίντερ Εσκάλδες, ώστε να μπορεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έστω και στη ρεβάνς.

Από εκεί και πέρα, άμεσα ενσωματώνεται στην προετοιμασία της ΑΕΚ και ο Μόουζες Οντουμπάτζο, ενώ θα ακολουθήσουν οι επόμενες κινήσεις, για αριστερό μπακ και σέντερ φορ. Εξελίξεις αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ενώ αντίθετα περισσότερη υπομονή χρειάζεται το θέμα του επιθετικού, με τον Χοακίν Κορέα να παίρνει τον χρόνο του δίνοντας προτεραιότητα σε ομάδες από καλύτερα πρωταθλήματα, αλλά και τους «κιτρινόμαυρους» να κοιτάζουν και αλλού.

