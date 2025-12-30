Αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανέγερση του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό πραγματοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη, ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις του ευχήθηκε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να παραδοθεί το έργο στην ώρα του.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αλαφούζος δήλωσε ότι τα έργα προχωρούν με τον ρυθμό που είχε ανακοινώσει η κοινοπραξία και το γήπεδο αναμένεται να είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027: «Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η Κοινοπραξία. Ελπίζουμε να είναι έτοιμο, τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του 2026, για να παραδοθεί το έργο τον Μάιο του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους για αυτή την τεράστια προσπάθεια και που πραγματοποιεί ένα όνειρο των φίλων του Παναθηναϊκού», είπε αρχικά ο Γιάννης Αλαφούζος.

Και πρόσθεσε: «Το έργο είχε ξεκινήσει, είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008, τώρα προχωράει και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε και μια εξέδρα του 'Απόστολος Νικολαΐδης', όπως έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο, σαν κάποιο μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι για να παίζουν τα παιδιά εκεί. Να έχει και στην Αθήνα αυτό που θα λέμε ένα μουσείο του Παναθηναϊκού, ένα κέντρο για τα παιδιά. Καλή χρονιά και καλή μας τύχη σε όλους».

Ικανοποίηση για την πορεία των έργων εξέφρασε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Από πλευράς της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκαν στον χώρο ο πρόεδρος, Λεωνίδας Μπουτσικάρης, και ο Γιάννης Παναγιωτίδης, επιμελητής του έργου.

