Ημέρα μεταγραφής θα είναι η προπαραμονή του νέου έτους για την AEK, καθώς σήμερα θα επισημοποιηθεί η απόκτηση του Μαρτίν Γκεοργκίεφ. Ο 20χρονος αμυντικός θεωρείται ήδη παίκτης της, καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία για ένα ποσό λίγο πάνω από τα 2 εκατ. ευρώ με την Σλάβια Σόφιας, ενώ ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, έχει τελειώσει με τα ιατρικά τεστ, ενώ έχει κάνει και τις σχετικές φωτογραφήσεις στην OPAP Arena για την ανακοίνωση της μεταγραφής.



Πρόκειται για μια «ψαγμένη» κίνηση, που φέρει την υπογραφή του Χαβιέρ Ριμπάλτα και του δικτύου των συνεργατών του. Ο νεαρός άσος ήταν εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο της ΑΕΚ, που θεωρεί ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή με μεγάλη προοπτική, αλλά και ικανό να δώσει άμεσα λύσεις στην ομάδα. Άλλωστε παρουσία των βασικότατων Ρέλβας-Μουκουντί, αλλά και της χρυσής εφεδρείας που λέγεται Βίντα, η «Ένωση» δεν έψαχνε έναν ακόμη τέτοιου τύπου ποδοσφαιριστή. Γι’ αυτό και επέλεξε τον εξελίξιμο Βούλγαρο, που συν τοις άλλοις έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες στόπερ, με μεγάλο του προσόν την ταχύτητα.



Ο Γκεοργκίεφ, που έγινε στα τέλη του 2025 για πρώτη φορά διεθνής παίζοντας τρία ολόκληρα ματς στα προκριματικά του Μουντιάλ κόντρα σε Ισπανία, Τουρκία και Γεωργία, θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, που ασφαλώς προσυπέγραψε την κίνηση αυτή, με τους «κιτρινόμαυρους» να επιστρέφουν σήμερα στα Σπάτα μετά την οκταήμερη άδεια που πήραν και να αρχίζουν σταδιακά την προετοιμασία για το ματς της επόμενης Κυριακής (11/1) με τον Άρη στο «Βικελίδης».

Πλέον η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στις επόμενες κινήσεις που θα κάνει, με προτεραιότητα την απόκτηση χαφ και φορ, χωρίς να αποκλείεται να γίνει και κάποια έξτρα κίνηση σε άλλη θέση, όπως του δεξιού μπακ. Πάντως οι επόμενες προσθήκες της ομάδας δεν αποκλείεται να αργήσουν, αφού αναζητούνται παίκτες για το κέντρο και την επίθεση που θα μπορούν να κάνουν άμεσα τη διαφορά. Γι’ αυτό και οι Νίκολιτς και Ριμπάλτα δεν θα κάνουν κάποια βιαστική επιλογή, αλλά θα πάρουν το χρόνο τους, έχοντας ήδη ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις, ορισμένες εκ των οποίων θα είναι πιο εφικτές μετά τις πρώτες 15-20 μέρες του Ιανουαρίου.

