Αγωνία για τον Νίκολα Γιόκιτς! Ο Σέρβος σέντερ, που κάνει μια ιστορικά καλή σεζόν στο ΝΒΑ με αδιανόητους αριθμούς, αποχώρησε από την αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Χιτ στο Μαϊάμι και υπάρχουν φόβοι για μεγάλη ζημιά στο αριστερό του γόνατο.



Το κακό συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο συμπαίκτης του, Σπένσερ Τζόουνς, σε ένα πίσω βήμα βρήκε το πόδι του «Τζόκερ» και αυτό φάνηκε να λυγίζει προς τα μέσα, θυμίζοντας την υπερέκταση που είχε υποστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους τελικούς της Ανατολής απέναντι στους Χοκς το 2021.



Ο Γιόκιτς δεν επέστρεψε στο ματς και θα υποβληθεί μέσα στη μέσα σε εξετάσεις για να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασης. Τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια για την ώρα, καθώς μπορεί να έχει υποστεί από μια απλή κάκωση, μέχρι και ρήξη χιαστού.



«Ήταν μια άτυχη στιγμή. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρόκειται για τραυματισμό στο αριστερό γόνατο. Πρέπει να περάσει από όλη τη διαδικασία. Παρακολουθώντας το ημίχρονο, φαινόταν σαν τα πόδια του να μπλέχτηκαν με έναν συμπαίκτη του. Προφανώς, αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτό είναι μέρος του ΝΒΑ. Όποιος τραυματίζεται σε αυτό το παιχνίδι, είναι κάπως οδυνηρό, ειδικά για κάποιον τόσο ξεχωριστό όσο αυτός. Θα μάθουμε περισσότερα αύριο. Θα προχωρήσουμε ως ομάδα», ανέφερε μετά το ματς ο προπονητής των Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν.



Μέχρι να τραυματιστεί ο Γιόκιτς είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά η ομάδα του κατέρρευσε μετά την αποχώρησή του και έχασε με 147-123 με επί μέρους σκορ 84-60 στο δεύτερο ημίχρονο.



Ο Γιόκιτς έχει φέτος 29,9 πόντους, 12,4 ριμπάουντ και 11,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

