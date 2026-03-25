Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Κουζέλογλου μετά την αποδέσμευση Χολμς

Στις τάξεις του Παναθηναϊκού AKTOR επιστρέφει ο Γιάννης Κουζέλογλου. Μετά την αποδέσμευση του Ρισόν Χολμς, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να διακόψουν τον δανεισμό του 31χρονου πάουερ φόργουορντ/σέντερ στο Μαρούσι.

Ο Εργκίν Αταμάν ήθελε να έχει έναν ακόμη ψηλό, καθώς με την αποχώρηση του Αμερικανού πρώην ΝΒΑερ θα είχε στο «5» μόνο τον Ματίας Λεσόρ (που προέρχεται από μακροχρόνιο τραυματισμό), τον Κένεθ Φαρίντ (που είναι 36 ετών) και τον Ντίνο Μήτογλου (που μπορεί να παίξει σέντερ κατά συνθήκη).

Ο Κουζέλογλου, που είχε αρχίσει τη σεζόν με το «τριφύλλι», θα είναι από σήμερα κιόλας στις προπονήσεις της ομάδας. Με το Μαρούσι σε δέκα ματς στην Stoiximan GBL και 15,2 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.