Επίσημο: Βιλντόσα διετίας στον Ολυμπιακό

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Λούκα Βιλντόζα. Ο Αργεντίνος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 11/08/1995

Υπηκοότητα: Αργεντινή - Ιταλία

Ύψος: 1.91μ.

Θέση: Guard

Προηγούμενες ομάδες

Quilmes (2012–2016)?????

Baskonia (2016–2021)

Quilmes (2016–2017)

Milwaukee Bucks (2022)

Crvena zvezda (2022–2023)

Panathinaikos (2023–2024)

Οι περσινοί αριθμοί του...

Την σεζόν 2023-24 είχε στην Ευρωλίγκα (σε σύνολο 28 αγώνων) μέσο όρο 14:56 λεπτά συμμετοχής, 5.7 πόντους, 1.5 ασίστ και 0.6 κλεψίματα. Στην Basket League (σε σύνολο 23 αγώνων) είχε 18:40 λεπτά συμμετοχής, 6.3 πόντους, 2.8 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρώπης (2024)

Πρωταθλητής Ελλάδος (2024)

Πρωταθλητής Σερβίας (2023)

Πρωταθλητής Ισπανίας (2020)

Κυπελλούχος Σερβίας (2023)

Ατομικές

MVP του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2020)

Πρώτος στα κλεψίματα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα (2019)

