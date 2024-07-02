Ανακοίνωσε Αναγνωστόπουλο ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά και θα συνεχίσει την καριέρα του στο λιμάνι.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1994, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού και ακολούθως αγωνίστηκε σε Άρη, Απόλλωνα Σμύρνης και Ιωνικό, με τελευταίο σταθμό την Κηφισιά.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 23 συμετοχές στη Super League.

Αλέξανδρε, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό.

