Στη διάψευση των δημοσιευμάτων που τον θέλουν να παντρεύεται σε λίγο καιρό προχώρησε ο Greek Freak, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν παντρεύεται ο ίδιος αλλά ο αδελφός του, ο Κώστας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε: «Παιδιά δεν παντρεύομαι εγώ. Ο αδελφός μου παντρεύεται. Σοβαρά μιλάω, γιατί έχει γίνει πραγματικά λάθος. Παντρεύεται ο αδελφός μου, ο Κώστας. Είναι ο Κώστας, παιδιά, δεν παντρεύομαι εγώ. Μπορείτε να το βγάλετε αυτό σας παρακαλώ;».

Ρεπορτάζ ισχυρίζονταν ότι ο σούπερ σταρ του NBA θα παντρευόταν την αγαπημένη του Μαράια, σε μια πολυτελή τελετή στην Πύλο. Ωστόσο, ο Greek Freak διέψευσε τις εν λόγω φήμες και ξεκαθάρισε ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για τον αδελφό του, σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους σε εκδήλωση όπου έδωσε το «παρών», το βράδυ της Παρασκευής.

Πηγή: skai.gr

