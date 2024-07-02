Στην ΑΕΚ και τη νέα σεζόν ο Άμραμπατ

Επίσημη μορφή πήρε η παραμονή του Νόρντιν Άμραμπατ στην ΑΕΚ.

Η «Ένωση» ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης (02/07) το νέο συμβόλαιο του Μαροκινού έως τον Ιούνιο του 2025, μια εξέλιξη που είχε γίνει γνωστή τις προηγούμενες μέρες και απέμεναν μόνο τα τυπικά.

Έτσι, ο 37χρονος παραμένει στο ρόστερ της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος δεν ήθελε σε καμία περίπτωση την αποχώρησή του από τον «δικέφαλο», καθώς τον θεωρεί σημαντική μονάδα τόσο για τα αγωνιστικά του πλάνα, όσο και για την προσωπικότητά του.

Ο Άμραμπατ βρίσκεται στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2021 και αριθμεί 104 συμμετοχές με 20 γκολ και 16 ασίστ, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2022-2023.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την συμφωνία για νέο συμβόλαιο με τον Νόρντιν Άμραμπατ, διάρκειας ως τις 30 Ιουνίου του 2025.

Θα είναι η τέταρτη σεζόν που ο Νόρντιν θα φορέσει την φανέλα της ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2021. Έχει ήδη 104 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα, σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Έχει πετύχει 20 γκολ κι έχει «σερβίρει» 16 ασίστ, ενώ ήταν από τους πιο σημαντικούς «πυλώνες» του ιστορικού νταμπλ της σεζόν 2022-2023.

Πριν από την ΑΕΚ είχε ήδη μια πολύ σημαντική καριέρα σε Αϊντχόφεν, Καϊσέρισπορ, Γαλατασαράι, Μάλαγα, Γουότφορντ, Λεγανιές και Αλ Νασρ.

Νόρντιν, είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που θα βρίσκεσαι μαζί μας και την σεζόν 2024-2025. Να έχεις υγεία και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές όλοι μαζί κι αυτή την χρονιά».

