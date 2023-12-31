Επιλέγει την πρώτη του ενδεκάδα στον Παναθηναϊκό ο Φατίχ Τερίμ

Άλλη εποχή, αλλά ίδιες προκλήσεις για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» έχουν γυρίσει σελίδα με την πρόσληψη του Φατίχ Τερίμ για την τεχνική ηγεσία, με τον Τούρκο προπονητή να έχει τους παίκτες του με το πόδι κολλημένο στο γκάζι, στις πρώτες προπονήσεις γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα ότι αυτή είναι οι φιλοσοφία του 70χρονου τεχνικού.

Mάλιστα, στην τελευταία, χρονικά, προπόνηση, της ομάδας το «παρών» έδωσε και ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε τετ-α-τετ με τον νέο προπονητή.

Λίγες ημέρες μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με την αλλαγή προπονητή, αλλά και την πρώτη χειμερινή μεταγραφή, που φέρνει τον Δημήτρη Λημνιό στο Κορωπί για τα επόμενα 3,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον την προσοχή του στραμμένη στην αναμέτρηση της Τετάρτης με τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο (21:00).

Μάλιστα με πρωτοβουλία Φατιχ Τερίμ, παίκτες και άνθρωποι της διοίκησης δείπνησαν μαζί το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο της σύσφιξης τον σχέσεων.

Την ίδια στιγμή, ο «Αυτοκράτορας» καταστρώνει τα πλάνα του για το ματς με τον «Άγιαξ της Ηπειρού» ωστόσο τα χαρτιά του αναφορικά με την ενδεκάδα παραμένουν κλειστά.

