Παναθηναϊκός: Κλίμα πρωταθλητισμού στους «πράσινους» με Τερίμ, παίκτες και staff

Στον Παναθηναϊκό κινούνται σε… ρυθμούς Τερίμ με τον Τούρκο τεχνικό να θέλει να συσπειρώσει την ομάδα ενόψει της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος.

Ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού πήρε την πρωτοβουλία για δειπνό με όλη την ομάδα μαζί και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.

Ο στόχος των «πράσινων» είναι ξεκάθαρος και δεν είνναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Φατίχ Τερίμ για αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε από το Τριφύλλι και ξέρει ότι για να το πετύχει αυτό πρέπει η ομάδα να παραμείνει ενωμένη.

