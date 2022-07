Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σε αδιέξοδο, καθώς επιθυμεί διακαώς να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ο σύλλογος έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Πορτογάλος δεν πωλείται.

Έτσι, ανοίγει η όρεξη και σε ομάδες, μερικές εκ των οποίων το ρίχνουν στον χαβαλέ.

Μία από αυτές είναι η... Κλάκσβικ, από τα Νησιά Φερόε, που δημοσίευσε στο Twitter ότι έκανε την πρότασή της για τον CR7 και αναμένει την απάντηση της Γιουνάιτεντ.

Τι περιλαμβάνει αυτή; Σύμφωνα με το post, είκοσι από τα... καλύτερά τους πρόβατα!

Ας μιλήσει το tweet...

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw