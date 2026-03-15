Καθάρισε τον Βόλο 2-0 και πήρε τρίποντο σωτηρίας η Κηφισιά

Τεράστια νίκη πανηγύρισε η Κηφισιά, η οποία πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή της μέσα στο 2026 και επικράτησε 2-0 του Βόλου στη Νεάπολη για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφτασε τους 27 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά της από τον 13ο Asteras AKTOR και την επικίνδυνη ζώνη στους δέκα βαθμούς, παίρνοντας σημαντική βαθμολογική ανάσα στη μάχη της παραμονής.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους γηπεδούχους ήταν οι Λαρουσί και Πόμπο, με τον πρώτο να μοιράζει και τις δύο ασίστ των τερμάτων της Κηφισιάς και τον Ισπανό μεσοεπιθετικό να σημειώνει ένα εντυπωσιακό γκολ, «σφραγίζοντας» το τρίποντο.

Παρά τη σημαντική νίκη, η Κηφισιά δύσκολα θα προλάβει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, όπως την είσοδό της στα playoffs 5-8, καθώς την τελευταία αγωνιστική φιλοξενείται στην Allwyn Arena από την ΑΕΚ. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και ο Βόλος, ο οποίος με 28 βαθμούς υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο φινάλε της κανονικής περιόδου και εκτός απροόπτου θα μείνει επίσης εκτός της ζώνης 5-8.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε την Κηφισιά με 4-2-3-1 και τον Ραμίρεζ κάτω από τα δοκάρια, με τους Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ και Λαρουσί να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Ρουκουνάκης-Αμανί το δίδυμο στα χαφ, με τον Ζέρσον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Αντόνισε στον αριστερό και τον Πόμπο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Χριστόπουλο.

Από την άλλη, ο Κώστας Μπράτσος επέλεξε το 3-5-2 για τον Βόλο και τον Σαμπάνη κάτω από τα γκολπόστ, με τους Κάργα, Χέρμανσον και Μύγα στην τριάδα των στόπερ. Ο Σόρια σε ρόλο δεξιού μπακ-χαφ, ο Αμπάντα αριστερά, ενώ ο Μπουζούκης κινούνταν πίσω από τους Κόμπα και Γκονζάλες. Στην κορυφή ο Ουρτάδο, έχοντας πίσω του τον Χουάνπι.

Το ματς:

Η Κηφισιά μπήκε με διάθεση να κρατήσει την μπάλα και να επιβάλει τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά, προσπαθώντας κυρίως από την αριστερή πλευρά να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Βόλου. Η πρώτη στιγμή ήρθε στο 13', όταν ο Ρουκουνάκης δοκίμασε ένα σουτ από τα 35 μέτρα, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Σιαμπάνη.

Ο Βόλος προσπάθησε να απειλήσει κυρίως στην κόντρα και στο 16' έφτασε κοντά σε καλή στιγμή, όταν ο Ουρτάδο μπήκε στην περιοχή μετά από κάθετη του Κόμπα, όμως ο Πέτκοφ τον έκλεισε γρήγορα και το τελείωμά του, χωρίς ισορροπία, πέρασε άουτ. Στο 22' οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα με τον Γκονζάλες έπειτα από πάσα του Ουρτάδο, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.



Η Κηφισιά, όμως, κατάφερε να βρει πρώτη το γκολ. Στο 25', ο Λαρουσί έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Χριστόπουλος, που έφυγε τετ α τετ με τον Σιαμπάνη, πλάσαρε ψύχραιμα στη δεξιά γωνία για το 1-0.

Μετά το προβάδισμα των γηπεδούχων, ο Βόλος κράτησε περισσότερη ώρα την μπάλα και άρχισε να πιέζει. Απείλησε με διαδοχικά σουτ των Ουρτάδο, Μπουζούκη και Γκονζάλες από τα όρια της περιοχής, ενώ στο 36' ο Ραμίρεζ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ του Χουάνπι από το ημικύκλιο, κρατώντας το προβάδισμα για την ομάδα του Λέτο.

Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν την ισοφάριση, με την Κηφισιά να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 1-0.

Η Κηφισιά μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 48' έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ, όταν μετά από λάθος του Κάργα στην ανάπτυξη ο Ζέρσον βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως ο Σιαμπάνης πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση. Ο Βόλος απάντησε στο 50', με τον Γκονζάλες να επιχειρεί τελείωμα με τη μία από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Ραμίρεζ αντέδρασε εντυπωσιακά και κράτησε το προβάδισμα για την ομάδα του.

Η ομάδα του Λέτο συνέχισε να απειλεί και στο 64' έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν ο Ζέρσον μπήκε στην περιοχή μετά από κερδισμένες κόντρες του Χριστόπουλου, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε από τον Σιαμπάνη.

Τελικά, η πίεση των γηπεδούχων απέφερε καρπούς στο 68'. Ο Λαρουσί έδωσε την μπάλα στον Πόμπο μέσα στην περιοχή και εκείνος με εξαιρετική προσωπική ενέργεια και όμορφο τελείωμα νίκησε τον Σιαμπάνη, γράφοντας το 2-0 για την ομάδα του Λέτο.

Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Γκονζάλες να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά στο 71', χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ στο 78' ο Λάμπρου επιχείρησε σουτ στην κίνηση, αλλά η μπάλα κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του Ραμίρεζ. Μέχρι το φινάλε η Κηφισιά διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της, κρατώντας τον έλεγχο του ρυθμού και διατηρώντας το 2-0 απέναντι στον Βόλο.

MVP: Ο Λαρουσί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Κηφισιά. Έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Χριστόπουλο για το 1-0 και σέρβιρε το δεύτερο γκολ στον Πόμπο. Δύο ασίστ, εξαιρετική παρουσία σε όλο το ματς και μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα του Βόλου.

Η «σφυρίχτρα»: Εύκολο απόγευμα για τον Παπαπέτρου, καθώς το παιχνίδι δεν είχε ιδιαίτερα δύσκολες φάσεις. Οι μόνες οριακές περιπτώσεις ήταν δύο φάσεις οφσάιντ, στο πρώτο γκολ της Κηφισιάς αλλά και στο ακυρωθέν τέρμα του Βόλου λίγο νωρίτερα. Οι βοηθοί πήραν σωστά τις αποφάσεις, με το VAR απλώς να τις επιβεβαιώνει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.