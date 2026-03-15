Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε ακόμα και στο -17 από την ΑΕΚ, όμως, με το εντυπωσιακό 37-21 στο δεύτερο δεκάλεπτο πήρε το προβάδισμα με 55-52 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου στο Telekom Center Athens.

Φανερά εκνευρισμένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Εργκίν Αταμάν πριν την έναρξη του δευτέρου μέρους, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο Χολμς κοιμόταν στο glass floor!

«Είχαμε ένα καταστροφικό ξεκίνημα. Ο Χολμς κοιμόταν στο glass floor. Πρέπει να παίξουμε 6'-7' πριν να πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Είμαστε αναγκασμένοι να παίξουμε με τους βασικούς γιατί οι αναπληρωματικοί δεν έβγαλαν ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.

