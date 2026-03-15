Πάτησε γκάζι και… χάθηκε ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με σκορ 103-78 επί της ΑΕΚ στο Telekom Center Athens για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, βάζοντας τέλος στην όποια συζήτηση είχε προκύψει περί δεύτερης θέσης στη βαθμολογία.

Πράγματι, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 16-4 και έριξαν την Ένωση στο 14-5, έχοντας το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία λόγω του 2/2 στα μεταξύ τους παιχνίδια της κανονικής διάρκειας.

Η ΑΕΚ αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του αγώνα, καθώς ξεκίνησε «καυτή» με 7/9 τρίποντα και προηγήθηκε από νωρίς με +17 (25-42), δείχνοντας ικανή για το «διπλό». Από εκεί και πέρα, όμως, ο Αταμάν τα… έψαλλε στους παίκτες του και εκείνοι σοβαρεύτηκαν, με αποτέλεσμα να γυρίσουν το ματς από το ημίχρονο (55-52), ενώ στη συνέχεια ξέφυγαν με διψήφια διαφορά, χωρίς να κοιτάξουν ποτέ πίσω.

Στην επόμενη (22η) αγωνιστική της Stoiximan GBL, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στη SUNEL Arena τον Ηρακλή (22/03, 13:00), ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στη Γλυφάδα από τον Πανιώνιο (22/03, 16:00).

