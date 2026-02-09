Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο WTA 1000 της Ντόχα!

Εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Ντόχα για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά WTA 1000 μετά τη νίκη της με 2-0 σετ επί της Τουρκάλας, Ζεϊνέπ Σονμέζ.

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το ταξίδι της στο Qatar Total Energies Open 2026 η Μαρία Σάκκαρη!

Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα της στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχα, παίρνοντας το εισιτήριο για τη φάση των «32» μετά την άνετη νίκη της με 2-0 σετ (6-1, 6-3) επί της Τουρκάλας, Ζεϊνέπ Σονμέζ, μετά από 81 λεπτά αγώνα!

Η 30χρονη πρωταθλήτρια, Νο. 32 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία από την 23χρονη αντίπαλό της (Νο. 85) και με «σύμμαχο» το σταθερό και καλό της σερβίς, αλλά και τις πολύ καλές τις επιστροφές, πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιταλίδα, Γιασμίν Παολίνι (10/02, 09:00), η οποία και βρίσκεται στο Νο. 6 του κόσμου. Ένα αρκετά υψηλό εμπόδιο που καλείται να περάσει η Σάκκαρη για να προχωρήσει στη διοργάνωση.

