Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε στην ΕΡΤ ότι ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα γίνει οπωσδήποτε στην Κρήτη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν συζητήσει την ημερομηνία της τελετής.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την ημερομηνία γάμου. Είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτω το ημερολόγιο και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη.

Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ξεκίνησε πριν περίπου πέντε χρόνια. Η είδηση του επικείμενου γάμου της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αποκαλύφθηκε ανήμερα Πρωτοχρονιάς σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πολιτικά «πηγαδάκια» της Αθήνας: στον καθιερωμένο καφέ στο Κολωνάκι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Εκεί, σε χαλαρό κλίμα, ο πρωθυπουργός μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο ότι ο γιος του έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του και πως ο γάμος έχει προγραμματιστεί για το 2027.

«Σας ευχαριστώ πολύ! Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που που αγαπώ και με αγαπάει, ο αρραβωνιαστικός μου πλέον. Είναι εξαιρετικός και μου δίνει μεγάλη δύναμη και κουράγιο», δήλωσε πρόσφατα η Μαρία Σάκκαρη όταν ρωτήθηκε για την πρόταση γάμου.

Πηγή: skai.gr

